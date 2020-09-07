Максим Матвеев в образе Шерлока Холмса ищет преступника в России

Видеосервис START представил первый трейлер оригинального киносериала «Шерлок в России
» о приключениях легендарного сыщика в Российской Империи эпохи Александра III.
Шерлок Холмс идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю.
Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева, Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья, отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.
Главный соперник Холмса – обер-полицмейстер Знаменский. Загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный. С первой встречи с Холмсом он предстает человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчиненных, и Холмс тоже отчасти становится игрушкой в руках «русского Мориарти».
«Для меня главное отличие нашего героя от многих других Шерлоков в том, что наш герой влюблен. В фильмах, как и в рассказах Артура Конана Дойла, не было уделено столько времени его амурным делам. А у нас получилась прекрасная пара – их линия не наскучит на протяжении сериала. Шерлок вышел душевный и влюбленный
, — говорит режиссер сериала Нурбек Эген
. – Мы хотели сделать так, чтобы в воображении зрителей появился новый Холмс. Шерлок, который говорит по-русски и по-английски. Который может прочитать какие-то письмена, которые были до нашей эры. Поэтому наше кино – это и хулиганство, и фантазия на тему Шерлока. Холмс сильно отличается от других сыщиков. Например, постоянно читая Агату Кристи, ты можешь угадать кто совершил убийство, а Шерлок для меня – фокусник. На твоих глазах, в реальном времени, он может что-то сказать или сделать, и ты видишь некое волшебство. И это всегда меня сильно поражало. Как Конан Дойл это сделал?
»
Ведущие роли в проекте сыграли Максим Матвеев
, Владимир Мишуков
, Константин Богомолов
, Ирина Старшенбаум
, Павел Майков
, Евгений Дятлов
, Константин Юшкевич
, Мария Антонова
, Пётр Терещенко
, Оксана Базилевич
, Татьяна Полонская
и Артём Драчёв
.
«Шерлок проходит путь от беспринципного профессионала, готового пожертвовать чувствами близких людей ради достижения цели, до человека ранимого, беззащитного, обнажающего свои самые глубинные страхи
, - рассказал Максим Матвеев, - Он перестает быть гениальной «машиной по поимке преступников», ломается и становится гораздо более открытым к миру, к людям, к чувствам. Если в трактовке наших зарубежных коллег был только намек на любовь (они в большей степени опирались на произведения Конан Дойла), то у нас есть прямой уход в чувства, с возможным отказом от прошлой жизни. Дедуктивные способности-у нас это в большей степени тяжелый крест, нежели дар, который несёт главный герой.
Первое, что осознает Шерлок, когда приезжает в Россию, это тот факт, что личность здесь не ставят во главу угла. Для англичан человек, его права – это центр жизни. А в России тебя могут ни во что не ставить – начиная с извозчика, который явно считает Шерлока чудаком и продолжая полицейским управлением, где его все время отсылают из одного кабинета в другой: «Подождите, я же Шерлок Холмс! Это же подарок, что я приехал к вам и решил помочь и избавить от напасти», а ему в ответ «Ну идите тогда вот в ту инстанцию». Это его выводит из зоны комфорта, он вскипает, заводится, становится даже агрессивным...
».
Исполнитель роли врача Карцева Владимир Мишуков на вопрос «Чему Шерлок учится у русского доктора?» отвечает так: «Расп*****ству. Правда, вам придется это запикивать, хотя более точного эквивалента этому определению трудно подобрать. Но это в высоком смысле слова. Это то, что у русских называется «авось» и превращается в целую философию»
.
Автором сценария фильма выступил Олег Маловичко
(«Лёд
»), а оператором - Николай Богачев
(«Триггер
»). Съемки «Шерлока в России» проходили летом 2019 года в Санкт-Петербурге и окрестностях, в том числе в знаменитом особняке А.А. Половцова на Большой Морской, где сохранились интерьеры XIX века. А отдельные сцены, которые должны были снимать в окрестностях английского Дувра, из-за пандемии съемочной группе пришлось снять в карельской Сортавале.
«Когда я готовился к роли, мы решили поиграть с акцентом Шерлока
, - вспоминает Матвеев. - Несмотря на то, что он в нашей трактовке мультилингвист с хорошим музыкальным слухом - все же русский не его родной язык. Мы нашли англичанина, который долго живет в России, но при этом не потерял британский акцент. Его зовут Тобин Обер. Он очень непривычно для русского человека разговаривает и строит фразы. В этом есть хороший комедийный и характерный ресурс, который хотелось привнести. Мы прорабатывали весь сценарий, я его записывал на диктофон
».
Ирина Старшенбаум появится на экранах в весьма необычном образе: актриса примерила рыжий парик и голубые линзы, причем на грим и костюм ежедневно уходило около двух часов времени.
«Марина Красновидова, наш художник по гриму, очень любит линзы и парики, любит менять артистов и создавать из них новых персонажей
, - объясняет Ирина. - Если это известный актер, она пытается что-то найти в нем новое. На мой взгляд, это потрясающая подмога для актера: тебе предлагают новые ракурсы и взгляды на себя самого. Идея образа Софьи меня ошеломила на пробах. Помню, я сказала Марине: «Вы понимаете, мы должны сделать все, чтобы нам это утвердили!» Получилась комиксная какая-то штука – рыжий парик, голубые глаза. Но, слава Богу, у всех совпали вкусы, и нам сказали: «Да, такого нигде не было, давайте!» Собственно говоря, грим сделал мне 50 процентов работы в создании персонажа
».
Два первых эпизода киносериала «Шерлок в России
» будут доступны на видеосервисе START уже 22 октября
.
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