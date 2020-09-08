Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил главный приз премии «Икар»

Короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» получил главный приз Национальной анимационной премии «Икар», вручение которой состоялось в Москве 7 сентября. Лента также принесла Бронзиту режиссерскую награду, а Владимир Голоунин стал лауреатом в номинации «Звукорежиссер», сообщает пресс-служба премии.
фото: К/ф «Он не может жить без космоса»
Лучшим сценаристом признали Алексея Лебедева за анимационный сериал «Приключения Пети и Волка». Мультфильм также принес победу в номинации «Эпизод». Марк Скворцов, работавший над «Уточкой и кенгуру», был назван лучшим композитором. Из всех персонажей жюри смотра больше всех полюбился Волк из фильма «7 козлят» Марины Карповой. Актрисы театра и кино Лилиан Малкина и Татьяна Пилецкая, впервые участвовавшие в создании анимации в картине «Привет, Бабульник!», стали лауреатами в номинации «Актер». Все эти четыре ленты, созданные на киностудии «Союзмультфильм», одержали больше всего побед на премии.
«Для нас раздача призов – это повод устроить праздник всем, кто трудится в анимации, создать им хорошее настроение и познакомить друг с другом тех, кто не знаком. Все номинанты достойны статуэток, и даже те, кто не вошел в шорт-лист, потому что служение мультипликации – это и тяжело, и почетно, и полезно для общества», – отметил художественный руководитель премии «Икар» Сергей Капков.
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