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Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил главный приз премии «Икар»

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» получил главный приз Национальной анимационной премии «Икар», вручение которой состоялось в Москве 7 сентября. Лента также принесла Бронзиту режиссерскую награду, а Владимир Голоунин стал лауреатом в номинации «Звукорежиссер», сообщает пресс-служба премии.

Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил главный приз премии «Икар»
фото: К/ф «Он не может жить без космоса»

Лучшим сценаристом признали Алексея Лебедева за анимационный сериал «Приключения Пети и Волка». Мультфильм также принес победу в номинации «Эпизод». Марк Скворцов, работавший над «Уточкой и кенгуру», был назван лучшим композитором. Из всех персонажей жюри смотра больше всех полюбился Волк из фильма «7 козлят» Марины Карповой. Актрисы театра и кино Лилиан Малкина и Татьяна Пилецкая, впервые участвовавшие в создании анимации в картине «Привет, Бабульник!», стали лауреатами в номинации «Актер». Все эти четыре ленты, созданные на киностудии «Союзмультфильм», одержали больше всего побед на премии.

Номинантка премии «Оскар-2020» Дарья Кащеева получила приз как аниматор за мультфильм «Дочь». Варвара Яковлева стала лучшей художницей за ленту «Анна, кошки-мышки». А «Иван-царевич и серый волк – 4» Константина Феоктистова и Дарины Шмидт был отмечен в категории «Фильм в прокате».

Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил главный приз премии «Икар»
фото: К/ф «Привет, бабульник!»

Лауреаты двух номинаций стали известны заранее. Продюсером года назван один из создателей сериала «Три кота» Артем Васильев. Приз за вклад в индустрию получили два патриарха российской анимации – режиссер «Антошки», «Волшебного кольца» и других классических мультфильмов Леонид Носырев и народный художник России Леонид Шварцман, участвовавший в создании таких шедевров, как «Золотая антилопа», «Варежка», «Чебурашка».

«Для нас раздача призов – это повод устроить праздник всем, кто трудится в анимации, создать им хорошее настроение и познакомить друг с другом тех, кто не знаком. Все номинанты достойны статуэток, и даже те, кто не вошел в шорт-лист, потому что служение мультипликации – это и тяжело, и почетно, и полезно для общества», – отметил художественный руководитель премии «Икар» Сергей Капков.
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