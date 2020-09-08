Алексей Гуськов сыграет Сталина в фильме «Первый Оскар»

В основе картины лежит история съемок документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», получившего в 1943 году первый в истории советского кино «Оскар». Герои фильма вымышлены, но на их создание авторов вдохновили судьбы реальных фронтовых операторов.
фото: Кинокомпания "Новые люди"
Действие фильма разворачивается осенью 1941 года, когда немецкие войска подступали к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с камерами оказаться в центре Битвы за Москву. Также в картине будет показана мирная жизнь Лос-Анджелеса, где на 15-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии награду получает документальная лента из СССР.
Подготовительный период в Лос-Анджелесе завершен. Там же уже в марте должны были начаться съемки, однако из-за пандемии коронавируса этого не случилось. По словам Мокрицкой, из-за этого группа потеряла 55 тысяч долларов. Теперь продюсер надеется, что американскую часть картины удастся снять в декабре этого года.
Режиссером фильма выступает Сергей Мокрицкий, работавший над картинами «Битва за Севастополь» и «Черновик». Помимо Алексея Гуськова свое участие подтвердили американские актеры – Майкл Лернер, которому предстоит сыграть основателя Американской киноакадемии Луиса Барта Майера, и Остин Басис, он исполнит роль двукратного лауреата премии «Оскар» Дэвида Селзника.
Основной блок российских съемок запланирован на первую половину 2021 года. В прокат фильм планируется выпустить в 2022-м.
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