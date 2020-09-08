Второй сезон «Шифра» стартует 14 сентября

ревью

Создатели хотят приурочить релиз к 30-летию событий, показанных в фильме.

Про шоу «Орел и решка» снимут фильм

Группа подростков попадает в новый лагерь с динозаврами на острове Исла Нублар.

Мультфильм «Он не может жить без космоса» получил главный приз премии «Икар»

«Приключения Паддингтона 2»: Не тюрьма, а малина

«Эмили в Париже». Трейлер с русскими субтитрами

Обзор сериалов

«Куприн»: Русская жизнь

«Яма», «Впотьмах» и «Поединок» - три мини-сериала по произведениям главного мастера рассказа в русской литературе