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Второй сезон «Шифра» стартует 14 сентября

8 сентября
2020 год

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8 сентября 2020
Второй сезон ретро-детектива Веры Сторожевой «Шифр» с Марьяной Спивак, Екатериной Вилковой, Еленой Пановой и Яной Дюбуи стартует 14 сентября на Первом канале, сообщает пресс-служба проекта.

Второй сезон «Шифра» стартует 14 сентября
фото: Пресс-служба Первого канала

По сюжету действие разворачивается в 1957 году в Москве. Ирина, Анна, Софья и Катерина продолжают раскрывать новые загадочные убийства. Подполковник МУРа Проскурин (Сергей Пускепалис) категорически против вмешательства девушек в дела следствия, но в исключительных случаях ему все-таки приходится использовать их уникальные аналитические способности и нестандартные идеи. Многое изменилось в жизни героинь с тех пор как они, спустя несколько лет после войны, вновь стали спецгруппой. Соня развелась с Виктором (Михаил Евланов), устроилась на работу в МУР, и между ней и помощником Проскурина Кимом Вершининым (Олег Гаас) завязался роман. Катерине удалось наладить отношения с дочерью Лидой. Анна больше не работает в ресторане, и в ее личной жизни наметились серьезные изменения. И только у Ирины все по-прежнему — муж, дети, работа в школе. Хотя, это только внешнее спокойствие и благополучие. Несмотря на личные проблемы, девушки активно продолжают деятельность своей спецгруппы, которая все больше приобретает особый смысл и значение в их жизни.

«Уже на третий или четвертый день эфира первого сезона меня попросили сделать продолжение этого сериала, потому что было много положительных откликов от зрителей, хорошие рейтинги. Это один из тех проектов, над которыми мы долго работали в процессе создания — и все сложилось, что довольно редко бывает. Может показаться, что для меня снимать новый сезон — это повторение уже имеющегося опыта, но нет, это — продолжение самой истории, поэтому я довольна», — рассказала Вера Сторожева.

Второй сезон «Шифра» стартует 14 сентября
фото: Пресс-служба Первого канала

Съемки нового сезона проходили в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Создателей консультировали математик, дешифровальщик из музея шифровальных машин и другие специалисты. По словам художника по костюмам Регины Хомской, она нашла для себя в советском кино прототипы для образа каждой актрисы. Например, Соня (Яна Дюбуи) очень похожа на учительницу из фильма «Весна на Заречной улице». Прототипом для Катерины (Елена Панова) послужила героиня фильма «Неоконченная повесть», которую напоминает по характеру. А Анна (Екатерина Вилкова) — это персонаж Гурченко из «Карнавальной ночи».
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