Александр Велединский экранизирует роман Сергея Шаргунова «1993»

1993-й стал годом больших надежд и больших потрясений. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад.
Продюсерами проекта выступят Жанна Калинина и Александра Воронкова, а производством займется кинокомпания «Гейт». Планируется, что съемки пройдут с августа по октябрь 2021 года. А релиз состоится в октябре 2023-го и будет приурочен к 30-летию событий, показанных в фильме.
Общий бюджет проекта составляет 182 млн рублей. У Фонда кино создатели запрашивают 60 млн, из которых 20 млн предоставят на невозвратной основе. Ожидаемые кассовые сборы — 450 млн рублей.
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