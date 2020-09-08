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Александр Велединский экранизирует роман Сергея Шаргунова «1993»

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Режиссер Александр ВелединскийГеограф глобус пропил») снимет историческую драму «1993» по одноименному роману Сергея Шаргунова. Об этом кинематографист сообщил на питчинге Фонда кино.

Александр Велединский экранизирует роман Сергея Шаргунова «1993»
фото: yarnews.net

1993-й стал годом больших надежд и больших потрясений. Действие разворачивается во время гражданской войны в центре Москвы, и история одной семьи вдруг становится историей всей страны. Неразрывно и мучительно связанные между собой муж и жена — работники «аварийки» — оказываются по разные стороны баррикад.

Продюсерами проекта выступят Жанна Калинина и Александра Воронкова, а производством займется кинокомпания «Гейт». Планируется, что съемки пройдут с августа по октябрь 2021 года. А релиз состоится в октябре 2023-го и будет приурочен к 30-летию событий, показанных в фильме.

Общий бюджет проекта составляет 182 млн рублей. У Фонда кино создатели запрашивают 60 млн, из которых 20 млн предоставят на невозвратной основе. Ожидаемые кассовые сборы — 450 млн рублей.
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