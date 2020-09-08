Яна Троянова станет Медеей в новом фильме Василия Сигарева

Актриса Яна Троянова
сыграет главную роль в новом фильме своего мужа, режиссера Василия Сигарева
«Медея
», соответствующий проект был представлен на питчинге Фонда кино.
Героиня Трояновой – Лиза, сирота, мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы все начинает возвращаться в привычное русло, но тут Лиза получает странный звонок от женщины, которая называет себя тетей Лизы (та выросла в детском доме и никогда не видела ни родителей, ни родственников). Женщина сообщает Лизе, что на их семье проклятие, от которого погибают все дети в роду. И единственный способ обмануть проклятие – сбежать от детей. Лиза не верит женщине и уезжает с детьми на турбазу, но проклятие оказывается настоящим и за детьми Лизы начинается охота.
Картина будет сделана в неожиданном для Василия Сигарева жанре мистического хоррора. По словам режиссера, ему очень захотелось «попробовать снять фильм ужасов на нашей российской почве
».
Съемки фильма пройдут в Ленинградской области весной 2021 года. На экраны ленту предполагается выпустить осенью 2022-го. Уже есть предварительные договоренности о прокате с российским подразделением Universal Pictures.
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