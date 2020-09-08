Новые фильмы Бодрова, Арабова, Меркуловой и Чупова получат поддержку Минкультуры

ревью

Фильм расскажет о российских саперах, которые готовили Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева.

Александр Робак сыграет главную роль в военной драме Андрея Кравчука про Сирию

Жена и ребенок не помеха

Внезапно осиротевший мальчик сражается с убийцей своих родителей, чтобы спасти планету.

Интервью

Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»

Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино