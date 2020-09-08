Новые фильмы Бодрова, Арабова, Меркуловой и Чупова получат поддержку Минкультуры

Из 76 проектов, представленных на питчинге авторского кино в конце августа, средства выделят на 20 картин, а еще 14 будут отправлены в резерв. Последние смогут претендовать на бюджетные деньги в случае, если осенью у ведомства появятся свободные средства на финансирование кинопроизводства.
Кроме того, бюджетные средства Минкультуры будут выделены на такие документальные проекты, как «Чип внутри меня» Юлии Киселевой, ленту «Сергей Бондарчук», которую будет продюсировать Федор Бондарчук, «Возвращение Набокова» по сценарию Марии Труш, которая уже сделала один фильм про писателя, «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…» Дмитрия Завильгельского и еще 28 лент.
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