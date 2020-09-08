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Новые фильмы Бодрова, Арабова, Меркуловой и Чупова получат поддержку Минкультуры

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Министерство культуры РФ опубликовало списки будущих получателей государственной финансовой поддержки на производство авторских и документальных фильмов, а также игровых кинолент для детей.

Новые фильмы Бодрова, Арабова, Меркуловой и Чупова получат поддержку Минкультуры
фото: Постер к фильму Борисова Акопова "Кэт"

Из 76 проектов, представленных на питчинге авторского кино в конце августа, средства выделят на 20 картин, а еще 14 будут отправлены в резерв. Последние смогут претендовать на бюджетные деньги в случае, если осенью у ведомства появятся свободные средства на финансирование кинопроизводства.

Так, господдержку получат мистический триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли, «Наводнение» Ивана И. Твердовского по повестям Евгения Замятина, драма Сергея Бодрова про заик «Дышите свободно», второй фильм Бориса Акопова «Кэт», «Стремление» Михаила Идова, роуд-муви Ивана Соснина «Далекие близкие», «Данте» Юрия Арабова по его собственному сценарию, военный фильм Александра Золотухина о братьях-летчиках «Полет», «Дело Бейлиса» Александра Прошкина, «Год рождения» Михаила Местецкого и другие.

При этом отбор не прошли картина Валерии Гай Германики «Жанна» с Ларисой Гузеевой, мокьюментари Алексея Федорченко «Енотовый город», историческая лента «Василий Тёркин» по поэме Александра Твардовского, которая уже находится в производстве, а такжа драма «Мать Родина» Владимира Котта. В резерве оказались «Невидимый мой» Антона Бильжо с Чулпан Хаматовой и комедия Марюса Вайсберга «Прабабушка лёгкого поведения». Полный список всех претендовавших на господдержку проектов будет опубликован на сайте Кино-Театр.Ру в ближайшее время.

Новые фильмы Бодрова, Арабова, Меркуловой и Чупова получат поддержку Минкультуры

Среди 34 детских игровых фильмов финансирование получат 12 проектов. В их числе «Новогодняя несказка» Вадима Шмелева с Павлом Прилучным и Викторией Толстогановой, «Голова-жестянка» Ивана Капитонова о любви тинейджеров, подростковый хоррор «Кукольник» от Киностудии им. Горького и другие. В резерв попали «Золотые каникулы» Анара Аббасова, где на главную роль был выбран Павел Деревянко, а также «Приключения маленького Бахи» Александра Галибина.

Кроме того, бюджетные средства Минкультуры будут выделены на такие документальные проекты, как «Чип внутри меня» Юлии Киселевой, ленту «Сергей Бондарчук», которую будет продюсировать Федор Бондарчук, «Возвращение Набокова» по сценарию Марии Труш, которая уже сделала один фильм про писателя, «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…» Дмитрия Завильгельского и еще 28 лент.
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