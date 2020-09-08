Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Гоша Куценко и Ренат Давлетьяров возродят «Любовь-морковь»

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Актер Гоша Куценко и продюсер Ренат Давлетьяров решили возродить комедийную франшизу «Любовь-морковь», соответствующий проект с подзаголовком «Восстание машин» был представлен на питчинге Фонда кино.

Гоша Куценко и Ренат Давлетьяров возродят «Любовь-морковь»

«Я честно говоря для себя закрыл эту историю. Но Гоша предложил эту фантастическую идею. В результате, я считаю, у нас получился самый смешной сценарий из четырех», – отметил Давлетьяров.

Первые три фильма франшизы выходили с 2007 по 2011 годы. Они рассказывали о семье Андрея и Марины Голубевых в исполнении Куценко и Кристины Орбакайте, которые в разных частях менялись телами между собой, со своими детьми и родителями. В новом фильме Голубевы поменяются телами с роботами и получат возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
питчингФонд кино
персоны
Ренат ДавлетьяровГоша КуценкоКристина Орбакайте
фильмы
Любовь-морковьЛюбовь-морковь 2Любовь-морковь 3

анонс

Скорбим

Сергей Колтаков
7 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Колтаков.
Александра Ливанская
5 сентября ушла из жизни тележурналистка Александра Ливанская.
Иржи Менцель
5 сентября ушёл из жизни режиссёр Иржи Менцель.

День рождения >>

Виктор Воронцов
Александр Граве
Владимир Епифанцев
Ия Нинидзе
Роман Радов
Ирина Селезнёва
Анна Тришкина
Наталья Ужвий
Людмила Целиковская
Марио Адорф
Жан-Луи Барро
Паскаль Греггори
Томас Кречман
Ежи Радзивилович
Питер Селлерс
Мартин Фримен
все родившиеся 8 сентября >>

Афиша кино >>

Куратор
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Ассистентка
драма, социальная драма, триллер
США, 2019
Говард и Замёрзшее Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2016
Мулан
драма, приключения, семейное кино
Китай, США, 2020
BTS: Разбей тишину. Фильм
фильм-концерт, музыкальный
Южная Корея, 2020
Танцор года
Россия, 2019
Несломленные
спортивный фильм
Россия, Эстония, Япония, 2020
Довод
боевик, драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, Канада, США, 2020
Притворись моим женихом
комедия, мелодрама
Польша, 2017
Новые мутанты
боевик, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2020
Сказки Серого Волка
комедия, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, ЮАР, 2016
Явление
драма
Португалия, США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Интервью
Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»
Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен