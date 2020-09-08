Гоша Куценко и Ренат Давлетьяров возродят «Любовь-морковь»

Актер Гоша Куценко
и продюсер Ренат Давлетьяров
решили возродить комедийную франшизу «Любовь-морковь», соответствующий проект с подзаголовком «Восстание машин» был представлен на питчинге Фонда кино.
«Я честно говоря для себя закрыл эту историю. Но Гоша предложил эту фантастическую идею. В результате, я считаю, у нас получился самый смешной сценарий из четырех», – отметил Давлетьяров.
Первые три фильма франшизы выходили с 2007 по 2011 годы. Они рассказывали о семье Андрея и Марины Голубевых в исполнении Куценко и Кристины Орбакайте
, которые в разных частях менялись телами между собой
, со своими детьми
и родителями
. В новом фильме Голубевы поменяются телами с роботами и получат возможность переосмыслить отношение к современным технологиям и прийти к взаимопониманию.
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