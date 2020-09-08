Юлия Высоцкая пытается подавить забастовку рабочих

На официальных страницах Андрея Кончаловского
в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники появился трейлер его нового фильма «Дорогие товарищи!
», который рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел».
1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма – работница парткома Людмила, которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
Роли в картине исполнили Юлия Высоцкая
, Сергей Эрлиш
, Юлия Бурова
, Андрей Гусев
, Владислав Комаров
, Дмитрий Костяев
, Иван Мартынов
, Вячеслав Пигарев
, Анатолий Петрунин
, Артём Крысин
, Юрий Гришин
, Ксения Комарова
, Светлана Лысенкова
, Елена Яшнова
, Ольга Васильева
, Ирина Шатохина
, Арина Бессергенева
, Дарья Гирник
, Евгений Зеленский
и другие.
Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 77-го международного кинофестиваля в Венеции. В российский прокат лента «Дорогие товарищи!
» выйдет в ноябре 2020
года.
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