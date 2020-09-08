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Юлия Высоцкая пытается подавить забастовку рабочих

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
На официальных страницах Андрея Кончаловского в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники появился трейлер его нового фильма «Дорогие товарищи!», который рассказывает о трагических событиях 1962 года, известных как «Новочеркасский расстрел».


1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма – работница парткома Людмила, которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Роли в картине исполнили Юлия Высоцкая, Сергей Эрлиш, Юлия Бурова, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Дмитрий Костяев, Иван Мартынов, Вячеслав Пигарев, Анатолий Петрунин, Артём Крысин, Юрий Гришин, Ксения Комарова, Светлана Лысенкова, Елена Яшнова, Ольга Васильева, Ирина Шатохина, Арина Бессергенева, Дарья Гирник, Евгений Зеленский и другие.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 77-го международного кинофестиваля в Венеции. В российский прокат лента «Дорогие товарищи!» выйдет в ноябре 2020 года.
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№ 2
Совет-Да-Привет   8.09.2020 - 17:29
Очередное кинцо ради жены в главной роли? читать далее>>
№ 1
ядоцент (Луганск)   8.09.2020 - 17:18
Шо, опять ?! (С) Был же уже сериал "Однажды в Ростове"... читать далее>>
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Юлия Высоцкая пытается подавить забастовку рабочих фотографии
Юлия Высоцкая пытается подавить забастовку рабочих фотографии
Юлия Высоцкая пытается подавить забастовку рабочих фотографии
Юлия Высоцкая пытается подавить забастовку рабочих фотографии
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