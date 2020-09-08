Александр Робак сыграет главную роль в военной драме Андрея Кравчука про Сирию

Картина расскажет о российских саперах отряда разминирования, готовивших сирийскую Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра в мае 2016 года. Помимо Робака в ленте также играют Павел Чинарев и Александр Метелкин, который ранее снимался в фильме Кравчука «Союз спасения».
Сейчас идут съемки фильма, которые всячески поддерживаются Министерством обороны РФ. Производственный бюджет ленты оценивается в 600 млн рублей. В прошлом году, когда компания Алексея Учителя была в списке лидеров, уже получила от Фонда кино 200 млн рублей на этот проект. Сейчас продюсер запрашивает аналогичную сумму. Прокат ленты запланирован на 2022 год.
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