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Александр Робак сыграет главную роль в военной драме Андрея Кравчука про Сирию

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Актер Александр Робак исполнит главную роль в военной драме «Пальмира» режиссера Андрея Кравчука, сообщил продюсер проекта Алексей Учитель на питчинге Фонда кино.

Александр Робак сыграет главную роль в военной драме Андрея Кравчука про Сирию
фото: Александр Робак в сериале "Шторм"

Картина расскажет о российских саперах отряда разминирования, готовивших сирийскую Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра в мае 2016 года. Помимо Робака в ленте также играют Павел Чинарев и Александр Метелкин, который ранее снимался в фильме Кравчука «Союз спасения».

Сейчас идут съемки фильма, которые всячески поддерживаются Министерством обороны РФ. Производственный бюджет ленты оценивается в 600 млн рублей. В прошлом году, когда компания Алексея Учителя была в списке лидеров, уже получила от Фонда кино 200 млн рублей на этот проект. Сейчас продюсер запрашивает аналогичную сумму. Прокат ленты запланирован на 2022 год.
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