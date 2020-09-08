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Мария Куликова раскроет секреты прошлого

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Мелодрама Николая Михайлова «Тайна Марии» стартует 14 сентября на «России 1». Главную роль в сериале исполнила Мария Куликова, сообщает пресс-служба телеканала.

Мария Куликова раскроет секреты прошлого
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Действие разворачивается в 1990 годы. Скромная провинциальная девушка Мария, которую в молодости играет Анна Кошмал, выходит за начинающего предпринимателя Алексея (Владислав Никитюк). Перед новобрачными – перспектива безоблачной жизни, но конфликт с местной мафией приводит мужчину на скамью подсудимых. Алексей решает освободить любимую от клейма «жена уголовника» и отталкивает ее от себя.

Пытаясь начать жизнь с чистого листа, Мария отправляется в Москву. Судьба подбрасывает ей шанс на новое счастье, когда она встречает Михаила (Павел Баршак). Между ними вспыхивает страстный роман. После рождения дочери оказывается, что Михаил женат, и его супруга тоже ждет наследника. Марию ждет еще один удар: при загадочных обстоятельствах ее новорожденную дочь похищают. Девушка уезжает в родной город, где снова встречает вышедшего из тюрьмы Алексея. Они возвращаются к прежней жизни, пытаясь залечить раны. И только спустя годы женщина получает шанс раскрыть тайны своего прошлого и отыскать дочь.

«Так сложилось, что я играю героинь, которые очень близки мне по духу. Моя тезка Мария очень долго жила во лжи. Порядочный, чистый, добрейшей души человек вынужден врать своим близким. Это, конечно, тяжелейшая нагрузка, и я должна сказать, что спустя годы правду говорить еще сложней. Я бы такого груза не выдержала, честно. Я не настолько сильный человек, чтобы ежедневно, из года в год, десятилетиями, недоговаривать что-то. Мне кажется, что чем раньше ты говоришь правду близким, которым ты доверяешь, с которыми ты преломляешь ежедневно свой хлеб и делишь постель, тем легче. Какой бы страшной это правда ни была, ее надо говорить здесь и сейчас, а не мучиться столько лет», – поделилась Мария Куликова.
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