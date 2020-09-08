Мария Куликова раскроет секреты прошлого

ревью

Новости кино Гоша Куценко и Ренат Давлетьяров возродят «Любовь-морковь» На этот раз Андрей и Марина Голубевы перевоплотятся в роботов.

Новости кино Павел Деревянко перевоплотится в хирурга Николая Пирогова Фильм о легендарном враче снимет Игорь Угольников.

Ролики фильмов «Жесткое прошлое» После исчезновения индейской девушки молодой владелец ранчо раскрывает душераздирающие детали своего прошлого.

Новости кино Александр Робак сыграет главную роль в военной драме Андрея Кравчука про Сирию Фильм расскажет о российских саперах, которые готовили Пальмиру к проведению концерта Валерия Гергиева.

Ролики фильмов «Хроники Идуна». Трейлер с русскими субтитрами Внезапно осиротевший мальчик сражается с убийцей своих родителей, чтобы спасти планету.

Интервью Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина» Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино