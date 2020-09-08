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Павел Деревянко перевоплотится в хирурга Николая Пирогова

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Основоположнику отечественной военно-полевой хирургии Николаю Пирогову посвятят фильм, который снимет режиссер Игорь Угольников, соответствующий проект был представлен на питчинге Фонда кино.

Павел Деревянко перевоплотится в хирурга Николая Пирогова

Военная драма «Пирогов» расскажет о жизни великого русского хирурга в годы Крымской войны. Действие происходит в осажденном Севастополе в течение нескольких месяцев. Пирогову предстоит «совершить невозможное: превратить хаос в порядок, изобрести гипсовую повязку, сплотить разношерстную группу сестер в железную команду и, вводя новейший метод анестезии, организовать спасение русских солдат и офицеров».

Заглавную роль исполнит Павел Деревянко. Производственный бюджет фильма составляет 260 млн рублей. У Фонда кино запрашивает 60. Предполагается, что лента выйдет в прокат осенью 2022 года.
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