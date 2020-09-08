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Дэйв Франко представит свой фильм «Кто не спрятался» на Comic Con Russia

8 сентября
2020 год

Новости кино >>
8 сентября 2020
Дэйв ФранкоИллюзия обмана») станет специальным гостем седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября, сообщают организаторы. Актер представит свой первый режиссерский проект – мистический хоррор «Кто не спрятался» с Дэном Стивенсом и Элисон Бри, а также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов.

Дэйв Франко представит свой фильм «Кто не спрятался» на Comic Con Russia
фото: Пресс-служба Comic Con Russia Online

В центре сюжета «Кто не спрятался» история молодых пар, решивших провести выходные на берегу океана и арендовавших роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры и за ними следят. Их маленькие секреты, а вместе с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь начало игры.

«Я хотел, чтобы зрители испытывали страх с первых кадров фильма. Мне было важно, чтобы люди чувствовали напряжение даже в моменты, когда на экране не происходит ничего страшного. Я говорю о таком страхе, который надолго останется с вами, и вы будете вспоминать мой фильм каждый раз, когда решите снять жилье», – рассказывает Франко.

Comic Con Russia будет транслироваться в социальной сети VK.
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