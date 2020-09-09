Дана Абызова раскроет дело «Мёртвых лилий»

ревью

«Мы те, кто мы есть». Трейлер №2

Андрей Федорцов и Ксения Собчак сыграли в продолжении сериала «257 причин, чтобы жить»

Какие фильмы поддержало государство в 2020 году (и какие не поддержало)

Д-д-д-дышите свободно: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры

Актриса снимается в главной роли в новом восьмисерийном детективе.

Cемья из Парижа решает превратить свой кошерный мясной магазин в первую французскую кофейню с марихуаной.

Дэйв Франко представит свой фильм «Кто не спрятался» на Comic Con Russia

После исчезновения индейской девушки молодой владелец ранчо раскрывает душераздирающие детали своего прошлого.

Интервью

Джессика Альба и Габриэль Юнион: «Не хочется играть стереотипное мужское представление о том, какой должна быть женщина»

Джессика Альба и Габриэль Юнион о втором сезоне «Лучших в Лос-Анджелесе», возможных локализациях сериала, месте женщины в обществе и влиянии пандемии на кино