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Дана Абызова раскроет дело «Мёртвых лилий»

9 сентября
2020 год

Новости кино >>
9 сентября 2020
Дана Абызова снимается в главной роли в восьмисерийной картине «Мёртвые лилии». Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего производство сериала «Украинской продакшн студии».

По сюжету на озёрах, окружающих небольшой городок, находят лодки с мёртвыми женщинами, тела которых усыпаны водяными лилиями. Полиция считает, что это дело рук маньяка, но найти убийцу не может. Местные жители охвачены ужасом: по легенде, в озёрах обитает дух невесты-утопленницы, он и расправляется с девушками. Расследовать загадочные преступления из столицы приезжает Оксана Белая – следователь по особо важным делам, специализирующаяся на поиске серийных убийц. Только никто не знает, что у Оксаны к «делу мёртвых лилий» совершенно особый, личный интерес.

Дана Абызова раскроет дело «Мёртвых лилий»
фото: пресс-служба телеканала «Украина»

По словам режиссёра-постановщика проекта Павла Тупика, интересно закрученный детективный сюжет заставит зрителей задуматься. «Зритель любит загадки и, как правило, сам как бы играет роль следователя или детектива, абсолютно вовлекаясь в процесс расследования. Но всё не так просто. До последней серии зритель будет "в тонусе". Развязка обещает быть очень неожиданной! Интересно, что главная героиня – следователь намеренно берётся за это дело, зная, что в процессе расследования столкнётся со своими собственными страхами, так как очень хочет их побороть. Тут и психология, и, конечно, есть любовная линия, которую так любят наши зрительницы. Нам повезло с сюжетом, – отмечает режиссёр. – Большинство сцен снимаем на свежем воздухе в красивых локациях! Поэтому – минимум карантинных ограничений, а все необходимые правила в коллективе на съёмочной площадке мы соблюдаем и бережём друг друга и наших актёров».

Главные роли в новом сериале исполняют Дана Абызова и Артём Карасев. Компанию им составят Сергей Калантай, Елизавета Майская, Лариса Руснак, Наталья Васько, Евгений Ефремов, Виталина Библив и Екатерина Вишнёвая. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Андрей Поливаный-Бухтияров. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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Дана Абызова раскроет дело «Мёртвых лилий» фотографии
Дана Абызова раскроет дело «Мёртвых лилий» фотографии
Дана Абызова раскроет дело «Мёртвых лилий» фотографии
Дана Абызова раскроет дело «Мёртвых лилий» фотографии
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