Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше»

Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», мини-сериал поведает о Лиле, работающей диспетчером в такси. Она до сих пор переживает уход из семьи отца (сейчас он успешный бизнесмен и публичный человек) и с тоской следит за жизнью его новой семьи, считая себя недостойной отцовской любви.
Восемь лет назад она мечтала и готовилась к поступлению в медицинский. Лиля работала медсестрой в больнице, куда однажды забрела компания её сводной младшей сестры Евы с просьбой о помощи. После их ухода у Лили пропали лекарства. Её обвинили в халатности и уволили. Лиля заявила, что виновата Ева, но отец встал на сторону младшей дочери, которая ловко изобразила из себя жертву. Отношения были разорваны.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Спустя годы отец приглашает Лилю в свой дом. Видя состоятельность младшей сестры, Лиля врёт, что получила приглашение руки и сердца. Теперь ей придется искать жениха, но выясняется, что новый работодатель Лили, Виктор, в которого она влюбилась, – жених Евы. Лиля больше не хочет чувствовать себя неудачницей и принимает вызов судьбы и соперницы.
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