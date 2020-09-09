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Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше»

9 сентября
2020 год

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9 сентября 2020
Стартовали съёмки четырёхсерийной мелодрамы «Моя сестра лучше» с Еленой Лотовой и Алексеем Анищенко в главных ролях.

Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», мини-сериал поведает о Лиле, работающей диспетчером в такси. Она до сих пор переживает уход из семьи отца (сейчас он успешный бизнесмен и публичный человек) и с тоской следит за жизнью его новой семьи, считая себя недостойной отцовской любви.

Восемь лет назад она мечтала и готовилась к поступлению в медицинский. Лиля работала медсестрой в больнице, куда однажды забрела компания её сводной младшей сестры Евы с просьбой о помощи. После их ухода у Лили пропали лекарства. Её обвинили в халатности и уволили. Лиля заявила, что виновата Ева, но отец встал на сторону младшей дочери, которая ловко изобразила из себя жертву. Отношения были разорваны.

Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Спустя годы отец приглашает Лилю в свой дом. Видя состоятельность младшей сестры, Лиля врёт, что получила приглашение руки и сердца. Теперь ей придется искать жениха, но выясняется, что новый работодатель Лили, Виктор, в которого она влюбилась, – жених Евы. Лиля больше не хочет чувствовать себя неудачницей и принимает вызов судьбы и соперницы.

В сериале также снимаются Сергей Комаров, Александра Белоглазова, Карина Мишулина, Светлана Фролова и другие актёры. За постановку отвечает режиссёр Пётр Степин.
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Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше» фотографии
Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше» фотографии
Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше» фотографии
Стартовали съёмки мелодрамы «Моя сестра лучше» фотографии
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