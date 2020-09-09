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Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа»

9 сентября
2020 год

Новости кино >>
9 сентября 2020
Режиссёр Анна Курбатова приступила к съёмкам молодёжной мелодрамы «Вне зоны доступа», основанной на сценарии, написанном ею в соавторстве с Анной Соболевской. В фильме задействованы Нонна Гришаева, Кирилл Кяро, Александр Нестеров и молодые актёры, уточняет пресс-служба картины.

Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа»
фото: пресс-служба фильма

«"Вне зоны доступа" — картина о подростковом периоде, самом важном, на мой взгляд, этапе взросления, — считает режиссёр. — Это светлое кино про дружбу, любовь, преодоление себя. Прежде всего мы хотим, чтобы фильм понравился подросткам. Он очень атмосферный, но при этом в истории бушуют страсти, которые мы все переживали в молодости. То, что случится с героями, они запомнят на всю жизнь. Важнейшей задачей для меня было найти артистов – к счастью, нам это удалось, и история сразу сложилась».

По сюжету 16-летний Ваня (Олег Чугунов) после ссоры с отцом (Кяро) вместо Испании едет в деревню к своей тете Наде и её маленькой дочке Ане (Лиза Медведева). Там живут его друзья детства — Маша (Маргарита Дьяченкова) и Кирилл (Влас Кропалов), которых Ваня видел последний раз четыре года назад. После того, как Ваня случайно топит свой телефон, ребята решают отказаться на всё лето от гаджетов и интернета и придумывают себе интересные занятия и приключения. Мир предстаёт в новом свете. А Ваня понимает, что влюблён в Машу, как и Кирилл… Друзья встанут перед выбором — соперничать или дружить.

Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа»
фото: пресс-служба фильма

Современные дети оказываются в непривычной для них офлайн-реальности. Они начинают осознавать действительность, влюбляться и разочаровываться, радоваться и сопереживать близким. Они впервые проявят себя как взрослые личности — придут на помощь другу, спасут животное, позаботятся о младших и, наконец, обретут веру в себя.

По словам Олега Чугунова, он очень любит «истории, которые написаны о подростках и для подростков, то есть истории о моих сверстниках, близкие и понятные мне. Причём именно жизненные истории, в которых можно узнать себя или своих знакомых, истории, которые могли бы произойти со мной в реальной жизни. И конечно, чтобы в их сюжете непременно присутствовали романтика и приключения, как же без этого. Наш проект именно такой».

Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа»
фото: пресс-служба фильма

Маму Маши играет Нонна Гришаева. Её мужем по фильму стал её настоящий супруг — актёр и театральный режиссёр Александр Нестеров. «У фильма сценарий на самую злободневную в наше время тему. Я, как художественный руководитель детского театра, ощущаю и понимаю, насколько зависимы дети от гаджетов. В театре мы ведём непрерывную борьбу с этим, стараемся делать яркие красочные спектакли, чтобы удержать детское внимание и не позволить отвлечься на свой телефон. Именно поэтому этот проект мне показался очень нужным. Возможно, посмотрев его, наши дети поймут, как ещё можно проводить время, и как это интересно – общаться друг с другом вживую. При этом мне кажется, это кино не только для подростков, но и для родителей, которым в свою очередь необходимо задуматься, стоит ли приучать детей с раннего детства к гаджетам», — говорит актриса.

Если Чугунова и Дьяченкову часто видишь на экране, то с остальными юными исполнителями главных ролей зритель знаком меньше. Влас Кропалов — блогер, актёр и музыкант, в чьём Instagram-аккаунте около 500 тысяч подписчиков. А на счету семилетней Лизы Медведевой уже две главные роли в «Полёте» Петра Тодоровского и «Катране» Сергея Коротаева. В картине также примут участие животные — каскадёрские кот и лошадь. Примечательно, что у лошади отсутствует одно ухо — его случайно отрубили шашкой во время съёмок другого фильма.

Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа»
фото: пресс-служба фильма

За визуальную составляющую картины отвечают оператор-постановщик Дмитрий Шлыков и художник-постановщик Игорь Трышков, музыку пишет Илья Духовный, а продюсерами числятся Михаил Курбатов и Григорий Подземельный. Производством ленты занимается «СМАРТ Фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Основная часть съёмок пройдёт под Санкт-Петербургом в посёлке Комарово. Несколько эпизодов будут сняты в Карелии.
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Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа» фотографии
Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа» фотографии
Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа» фотографии
Олег Чугунов, Нонна Гришаева и Кирилл Кяро оказались «Вне зоны доступа» фотографии
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