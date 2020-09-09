Андрей Федорцов и Ксения Собчак сыграли в продолжении сериала «257 причин, чтобы жить»

В 13-серийном продолжении истории Женя Короткова (Максимова), чьё жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьёзной болезнью, встретит двух важных в её судьбе людей: папу Александра (Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У неё есть ярко-жёлтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь!
По сюжету сестра Жени, Соня (Руденок), продолжает строить карьеру популярного блогера и решает попробовать себя в жанре интервью. В качестве первой гостьи своего шоу неопытная, но амбициозная Соня приглашает Ксению Собчак – и получает от звезды своеобразный мастер-класс. Как человек, за плечами которого немало интервью с самыми известными людьми страны, Ксения привыкла к профессионализму и требует того же от Сони. Сможет ли наглая и уверенная в себе Соня справиться с такой гостьей?
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Я доверилась команде сценаристов и была, честно говоря, приятно удивлена. Обычно я переписываю реплики, подгоняю их под себя, а здесь ребята прекрасно справились. Очень точно передали и характер, и интонацию, – делится Ксения Собчак и добавляет свои рекомендации для начинающих журналистов. – Во-первых, придумайте какой-то интересный формат. Во-вторых, не выбирайте темы, которые сто раз обсудили. Старайтесь говорить о чём-то, что не связано напрямую с творческой деятельностью героя, это может стать ключом. А третье – обязательно смотрите источники с небольшим охватом, не федеральные СМИ, ищите там, где никто обычно не копает, там можно найти невероятные перлы».
Егор Корешков, герой которого в новом сезоне становится решительнее, так рассказывает о трансформации Константина и новом сезоне проекта: «В том, как развивается сюжет в первом сезоне, виновата нерешительность Константина, невозможность или нежелание бороться за свои чувства. По сюжету нового сезона прошёл год, Константин изменился – он переосмыслил свою жизнь, жизнь дочери, свои чувства к Жене и невозможность им сопротивляться. И посчитал, что любые способы подойдут, если ты хочешь вернуть свою любовь и обрести счастье».
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