Мария Порошина откроет в себе дар «Медиума»

Мария Порошина и Павел Трубинер снимаются в российской адаптации популярного американского остросюжетного детектива «Медиум». Премьера оригинального шоу с Патрисией Аркетт состоялась в 2005-м на канале NBC, уточняет пресс-служба кинокомпании Star Media, на днях приступившей к работе над сериалом для телеканала «Россия».
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
По словам режиссёра Елены Николаевой, она «давно хотела снять мистику, возможности образного ряда в этом жанре завораживают! Именно поэтому меня сразу зацепил сценарий проекта. Основная внутренняя доминанта сюжета и его двигатель – это эмпатия главной героини, которую играет Мария Порошина. Её сострадание другим и невероятное упорство в борьбе за справедливость и есть главное содержание нашей работы».
Порошина воплотит образ заботливой матери и любящей жены Анны Островской, наделённой сверхъестественными способностями. А Трубинер предстанет в качестве заботливого мужа Анны Евгения, учёного в области физики и математики.
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
По сюжету у Анны счастливый брак – три дочери и заботливый муж. И из неё могла бы получиться образцовая домохозяйка, если бы не одно «но»: оказалось, что Анна наделена особым даром медиума. Она слышит и видит призраков. Главная героиня понимает, что, общаясь с мёртвыми, она может предотвратить преступления и спасти жизни. Анна пытается совмещать свои необычные способности с семейным бытом, но это даётся ей всё труднее.
«Мой герой – заботливый муж и талантливый учёный Евгений Петрович Островский. Когда у Анны появляется дар медиума, он старается всячески помочь супруге объяснить её сны и видения, выстраивает закономерность их появления. Кроме того, Евгений даже начинает писать научную работу на тему сверхъестественных способностей. Очень интересный персонаж», – рассказал о своём герое Павел Трубинер.
Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и продлятся до конца текущего года. Съёмочными площадками послужат историко-технический музей СПбПУ Петра Великого, музей истории Кронштадта, также большой блок работы пройдёт на территории киностудии «Ленфильм».
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