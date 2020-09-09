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Американской киноакадемией озвучены новые стандарты для номинантов на «Оскар»

9 сентября
2020 год

Новости кино >>
9 сентября 2020
Американской академией киноискусств озвучены новые стандарты для кинематографистов, мечтающих о том, чтобы их работы смогли побороться за «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Нововведения нацелены на устранение притеснений женщин и расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств.

Американской киноакадемией озвучены новые стандарты для номинантов на «Оскар»
фото: oscars.org

«Эти стандарты рассчитаны на то, чтобы на справедливой основе обеспечить разнообразие людей на экране и вне его с целью отразить различия среди кинозрителей», — говорится в заявлении, размещённом на сайте академии. Уточняется, что, начиная с 2024-го, авторам фильмов для попадания в список номинантов придётся соблюдать как минимум два критерия из четырёх, указанных Академией киноискусств.

Особое внимание Американская академия киноискусств уделила актёрскому составу картин-претендентов. В частности, одному из актёров, номинированных за роль первого или второго плана, нужно быть представителем расовых или этнических меньшинств. Если такое по каким-то причинам невозможно, то 30% съёмочный группы подобных лент обязано состоять из женщины, представителей расовых, этнических, сексуальных меньшинств или людей с ограниченными возможностями.

Американской киноакадемией озвучены новые стандарты для номинантов на «Оскар»
фото: кадр из фильма «Зелёная книга»

Аналогичные требования относятся к творческому и техническому персоналу, т.е. к режиссёрам, сценаристам, композиторам, гримёрам, художникам по костюмам, редакторам, продюсерам и т.д. Кроме того, не обошли стороной маркетологов, специалистов по связям с общественностью и кинопрокатчиков. А в четвёртый критерий попали стажёры и практиканты из перечисленных групп, которых студиям теперь придётся привлекать к работе.

Ранее стало известно, что в связи с острым расовым вопросом и активным феминистским движением Академия постепенно реализует инициативу 2020 года, которая обеспечит «беспристрастность и инклюзивность» сообщества кинематографистов. Была удвоена доля цветных среди американских киноакадемиков, а до конца 2020-го женщин в академии станет вдвое больше.

Американской киноакадемией озвучены новые стандарты для номинантов на «Оскар»
фото: m.russia

93-я церемония вручения награды состоится в феврале 2021-го. Трансляцию проведёт телекомпания ABC.
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