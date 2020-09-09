Любовь Аксёнова и Денис Шведов вернулись на съёмочную площадку «Бывших»

«У меня такое ощущение, что я вернулась домой. Я очень рада, что наша команда снова в сборе, это каждый раз какой-то праздник, – говорит Любовь Аксёнова. – Сегодня встала и у меня прихватило спину. Я подумала: “Ну вот, как я поеду на смену?” А как только я оказалась на площадке, сразу всё отпустило, сразу всё стало хорошо. Такое счастье и адреналин! Я жду встречи с двумя новыми героинями. Пока нельзя про них рассказывать. Но я очень жду. Мне кажется, это крайне интересные линии, которые дополнят историю Яны и Ильи».
В последнем эпизоде второго сезона Яна сделала выбор, который кардинально изменил её жизнь. Теперь она покорная жена Кирилла Рогова (Анатолий Журавлёв), эксцентричного бизнесмена из Кемерово. Она отказалась от наркотиков, обрезала все контакты с родными и Ильёй, а ещё приняла свою судьбу: ведь стоит ей уйти от жестокого супруга, её отцу снова будет грозить тюрьма. Тем временем в Москве отец Яны (Виталий Хаев) пытается наладить жизнь после ареста, а её мать (Наталья Рогожкина), распрощавшись с роскошной жизнью, ищет способы вернуть утраченное – деньги, институт и свою дочь. Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке – писательнице с миллионами подписчиков.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
«Сегодня мой выходной, но, несмотря на это, я приехал на площадку. Приехал, чтобы разбить тарелку. Оказывается, есть ещё несколько таких сумасшедших в нашей команде. Мне это было очень важно, потому что проект "Бывшие" для моего сердца невероятно дорог. Очень хотелось именно в этот день приехать и почувствовать энергию начала. Очень трогательно. Я в предвкушении, – улыбается Денис Шведов. – Приоткрою завесу тайны: в жизни Ильи появится женщина, которая породит в нем робкую надежду на избавление от проблем, которые накопились за два сезона, и новая другая жизнь будет выглядеть для него очень реально. Но история покажет».
«Я продюсер большого количества проектов, но "Бывшие" – это моя отдельная любовь. Это моя первая попытка зайти в более серьёзный, честный, откровенный разговор, и я очень горжусь тем, что получилось. Я очень рад, что мы взяли такую сложную тему и справились. Сужу по тому, какой фидбэк мы получаем, да и нам самим нравится. Это самый приятный момент для продюсера, когда ты не просто работаешь над проектом, но сам ждёшь продолжения, хочешь как зритель посмотреть и кайфануть от того, что получилось», – рассказывает генеральный продюсер и автор идеи сериала Алексей Троцюк.
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