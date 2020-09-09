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Новости кино Любовь Аксёнова и Денис Шведов вернулись на съёмочную площадку «Бывших» Начались съёмки третьего сезона популярного сериала.

Новости кино Американской киноакадемией озвучены новые стандарты для номинантов на «Оскар» Нововведения нацелены на устранение притеснений женщин и расовых, этнических, сексуальных и прочих меньшинств.

Рецензии на фильмы «Новые мутанты»: Люди Икс. Детский сад Что пошло не так с супергеройским хоррором

Главная тема Д-д-д-дышите свободно: Питчинг авторских и экспериментальных проектов в Министерстве культуры Какие фильмы поддержало государство в 2020 году (и какие не поддержало)

Ролики фильмов «Мулан». Актеры о фильме Интервью с певицей MANIZHA.