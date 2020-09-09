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Начались съёмки сериалов Okko «Чикатило. Явление зверя» и «Выжившие»

9 сентября
2020 год

Новости кино >>
9 сентября 2020
Подразделение Okko, отвечающее за продюсирование и производство контента, приступило к съёмкам эксклюзивных сериалов «Чикатило. Явление зверя» и «Выжившие». Об этом сообщает пресс-служба мультимедийного сервиса.

Софья Квашилава
фото: promo.okko

«Мы очень рады возобновлению классического съёмочного процесса, по которому успели соскучиться! Наша команда продолжает активную работу по созданию эксклюзивного контента для пользователей Okko, не ограничивая себя ни формой, ни содержанием, а напротив, стараясь находить новые и интересные проекты, которые бы пришлись по вкусу максимально широкой аудитории мультимедийного сервиса. Мы уверены, что результат работы творческих команд проектов "Чикатило. Явление зверя" и "Выжившие" по достоинству оценят зрители и наши эксклюзивные проекты продолжат тенденцию лидерства по количеству просмотров», – говорит генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

«Чикатило. Явление зверя» представляет собой восьмисерийную детективную драму, рассказывающую историю двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Режиссёром сериала выступает Сарик Андреасян, а за сценарий отвечают Алексей Гравицкий и Сергей Волков.

Начались съёмки сериалов Okko «Чикатило. Явление зверя» и «Выжившие»
фото: vokrug.tv

Чикатило всегда позиционировался, как убийца, которого нет. Удивительная способность к мимикрии делала его неотличимым от миллионов советских граждан. Он жил в обществе и удовлетворял свои изуверские сексуальные фантазии, уничтожая самое дорогое, что есть у этого общества – детей. Чикатило был подобен жуку, который забирается в муравейник и маскируясь под рабочего муравья поедает муравьиные личинки, оставаясь никем не замеченным. Стандартные методы расследования спасовали перед преступником такого типа. Чтобы выявить и поймать «Ростовского потрошителя» героям предстоит разработать новые методики расследования, которые спасут невинных людей.

По словам Андреасяна, для него «это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko. Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история и мы будем стараться максимально честно её донести».

Начались съёмки сериалов Okko «Чикатило. Явление зверя» и «Выжившие»
фото: пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

Драматический восьмисерийный триллер Андрея Прошкина «Выжившие» рассказывает историю постапокалиптического мира, в котором осталось немного людей, сумевших выжить после падения цивилизации и заражённых странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий̆ за сон. Теперь, чтобы проснуться, человека нужно будить. Только вмешательство извне вытаскивает его из состояния, которое через несколько часов переходит в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех, оставшихся в живых, но человеческая природа диктует свои условия. Люди больше не доверяют друг другу. Вооруженные банды рыщут в поисках бензина и еды, а стаи одичавших собак представляют не меньшую опасность.

Структура «Выживших» не совсем обычна: это восемь web-сериалов, состоящих из коротких эпизодов, которые развиваются параллельно и рассказывают о том, как люди выживают в условиях уже случившегося апокалипсиса, и полноценный сериал, рассказывающий о том, как всё случилось. При этом линии героев всех историй так или иначе пересекаются, оказывая влияние на решения и поступки персонажей, некоторые из которых продолжают свой путь вместе.

Борис Хлебников
фото: moskvichmag.ru

«Наш проект был задуман и разрабатывался ещё задолго до пандемии. Это было некое фэнтези, постапокалипсис, и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, а не кино, так как журналистике идёт быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах», – рассказал креативный продюсер сериала Борис Хлебников.
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