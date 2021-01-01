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Вышел специальный – новогодний – эпизод «Доктора Кто»

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Новости кино >>
1 января 2021
Специальный новогодний эпизод культового сериала «Доктор Кто» с 1 января доступен для просмотра в России на «КиноПоиск HD», сообщает пресс-служба видеосервиса.

Вышел специальный – новогодний – эпизод «Доктора Кто»
фото: Пресс-служба "КиноПоиск HD"

По сюжету пока Доктор сидит в инопланетной тюрьме строгого режима, его спутники Яз, Райан и Грэм вот уже 10 месяцев тоскуют по нему на Земле и пытаются жить дальше. Но вскоре они обнаруживают, что самые знаменитые и ненавистные враги Доктора — Далеки – снова задумали недоброе. Смогут ли друзья справиться с этой угрозой без мудрого и смекалистого таймлорда? Разумеется, да — ведь на помощь к ним придет харизматичный капитан Джек Харкнесс! Не обойдется и без опасных моментов и трогательных прощаний с полюбившимися персонажами: в грядущем новом сезоне приключения Доктора Кто продолжатся уже в исключительно женской компании.

В специальном эпизоде «Доктора Кто» снимался основной актерский состав сериала – Джоди Уиттакер, Мандип Гилл, Брэдли Уолш и Тосин Коул. В эпизоде также появятся Джон Барроумен, Крис Нот, Харриет Уолтер и Нэйтан Стюарт-Джарретт.
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