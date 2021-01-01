Вышел специальный – новогодний – эпизод «Доктора Кто»

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1 января «Москино» начинает прием заявок на гранты для кинематографистов, снимающих Москву До 3 млн для короткого метра и до 9 млн для полнометражных картин.

31 декабря 2020 Завершились съёмки «Медиатора» с Андреем Бурковским В сериале также снялись Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова и Евгения Симонова.

31 декабря 2020 На Youtube-канале «Союзмультфильма» опубликован мультфильм «Привет, бабульник!» В праздничные каникулы маленьких зрителей ожидает ещё несколько премьер.