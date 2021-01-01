«Москино» начинает прием заявок на гранты для кинематографистов, снимающих Москву

Правительство Москвы и «Москино» начинают прием заявок на гранты для кинематографистов, снимающих Москву, сообщает пресс-служба «Москино».
фото: Кадр из фильма "Хандра"
Финансовая поддержка будет предоставляться кинематографистам, фильмы которых способствуют популяризации образа Москвы в кино. Одно из важных условий отбора — картины должны включать съемки на территории узнаваемых и широко известных общественных пространств столицы, отражающих историческую и культурную самобытность города. Данные эпизоды должны составлять не менее 10% от общего хронометража фильмов.
Размеры грантов варьируются от 1 до 3 млн рублей для короткометражного кино и от 3 до 9 млн рублей для полнометражных картин. Причем фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, могут рассчитывать на финансовую поддержку в двойном объеме.
Заявки принимаются от кинокомпаний, зарегистрированных в России и имеющих прокатное удостоверение, оформленное в установленном порядке. Главное, чтобы они вышли в прокат не ранее 1 января 2019-го и успели собрать не менее 10 тысячи зрителей, если речь идет об игровом кино, и не менее трех тысяч, если это фильмы документальные.
Подать заявки можно до 31 марта, все подробности на сайте.
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