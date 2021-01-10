Не стало актёра Максима Браматкина

Не стало популярного актёра театра и кино, режиссёра и сценариста Максима Браматкина. Пять дней назад ему исполнился 41 год. Печальную новость сообщил театральный режиссёр Донатас Грудович на своей странице в социальной сети Facebook.
«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: "C новым годом, извини — я спал". Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. От себя могу сказать, что последние наши годы с ним были плодотворными и он был большой молодец, потому что мы сняли с ним четыре фильма за этот короткий срок. Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа. Мне даже папа сказал: "Снимай его, пока он жив" — я успел тебя снять в том кино, которое ты хотел, Максим. Старость — это когда ходишь на кладбище к друзьям», — говорится в сообщении Грудовича.
Свои соболезнования выразили многие коллеги и друзья актёра. По словамМихаила Евланова, Максим был «недооценённый, трогательный, чуткий, ранимый! Он очень остро переживал, что никто давно его не снимает, никому этого не показывал!.. А ещё он очень любил своих однокурсников».
обсуждение >>