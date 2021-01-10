Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Не стало актёра Максима Браматкина

10 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
10 января 2021
Не стало популярного актёра театра и кино, режиссёра и сценариста Максима Браматкина. Пять дней назад ему исполнился 41 год. Печальную новость сообщил театральный режиссёр Донатас Грудович на своей странице в социальной сети Facebook.

Не стало актёра Максима Браматкина
фото: facebook.com

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: "C новым годом, извини — я спал". Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. От себя могу сказать, что последние наши годы с ним были плодотворными и он был большой молодец, потому что мы сняли с ним четыре фильма за этот короткий срок. Последние дни он был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы, а это очень важно, чтобы у гениальных людей была работа. Мне даже папа сказал: "Снимай его, пока он жив" — я успел тебя снять в том кино, которое ты хотел, Максим. Старость — это когда ходишь на кладбище к друзьям», — говорится в сообщении Грудовича.

Свои соболезнования выразили многие коллеги и друзья актёра. По словам Михаила Евланова, Максим был «недооценённый, трогательный, чуткий, ранимый! Он очень остро переживал, что никто давно его не снимает, никому этого не показывал!.. А ещё он очень любил своих однокурсников».

Не стало актёра Максима Браматкина
фото: facebook.com

Максим Леонидович Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. В 2001-м окончил актёрский факультет Высшего театрального училища имени Щукина, где учился у Юрия Вениаминовича Шлыкова и Наталии Ивановны Санько. Был одной из звёзд курса наряду с Юрием Чурсиным, Сергеем Епишевым, Олегом Долиным, Артёмом Семакиным и Алексеем Ильиным. Окончил Школу кино и телевидения «Интерньюс». Играл в Театре имени Вахтангова, «Практике», ЦДР, Театре.doc и «Другом театре».

Дебютировал в качестве киноактёра ещё в 1999-м, снявшись в сериале «Простые истины». Всего на его счету около 60 ролей в кино и на телевидении. Самые запоминающиеся образы создал в фильмах и сериалах «Звезда», «Узкий мост», «Девять жизней Нестора Махно», «Воротилы», «Отблески», «Башня», «Голоса», «Небо в огне», «Дело чести», «Новогодний рейс», «Выжить после-2», «Как я стал русским», «Второе зрение», «Ольга», «Лапси», «Семь пар нечистых» и «Магомаев». В 2014-м поставил по своему сценарию ленту «Соседи». Последней ролью для него стал крепостной крестьянин в «Гусаре». Обладатель приза «Подзорная труба» Фестиваля действительного кино «Кинотеатр.doc» в номинации «За лучший дебют» за киноанекдот «Подарок». Читал детские рассказы на YouTube-канале Читалкин.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Чеховские сюжеты
«Потрясенная Татьяна»
персоны
Максим БраматкинДонатас ГрудовичОлег ДолинМихаил ЕвлановСергей ЕпишевАлексей ИльинНаталия СанькоАртём СемакинЮрий ЧурсинЮрий Шлыков
фильмы
БашняБашня. Новые людиВоротилыВоротилы. Быть вместеВторое зрениеВыжить после-2ГолосаГусарДевять жизней Нестора МахноДело честиЗвездаКак я стал русскимЛапсиМагомаевНебо в огнеНовогодний рейсОльгаОтблескиПростые истиныСемь пар нечистыхУзкий мост
театры
"Другой театр"Театр "Практика"Театр им. Евг.ВахтанговаТеатр.docЦДР

фотографии >>
Не стало актёра Максима Браматкина фотографии
Не стало актёра Максима Браматкина фотографии
Не стало актёра Максима Браматкина фотографии
Не стало актёра Максима Браматкина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Максим Браматкин
9 января ушёл из жизни актёр Максим Браматкин.
Валерий Хлевинский
7 января ушёл из жизни актёр Валерий Хлевинский.

День рождения >>

Вадим Бероев
Александр Карнаушкин
Сергей Пожогин
Константин Самоуков
Николай Стоцкий
Валентина Теличкина
Грант Тохатян
Аркадий Трусов
Вячеслав Цюпа
Виктор Зборовский
Малгожата Липманн
Жорж Маршаль
Карой Меч
Говард Росс
Тури Ферро
Пол Хенрид
все родившиеся 10 января >>

Афиша кино >>

Чудо-женщина: 1984
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2020
Контроль
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер
Канада, 2018
Охотник на монстров
боевик, научная фантастика, триллер, фэнтези
США,Канада,Германия,Япония,Китай,ЮАР, 2021
Говард и Подводное Королевство
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2017
Заклятье: Другая сторона
фильм ужасов
Швеция, 2020
Небеса подождут
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2020
Обыкновенная страсть
драма, мелодрама, экранизация, эротика
Бельгия, Франция, 2020
Не лечи меня
комедия
Россия, 2021
Дрон
комедия, фильм ужасов
США, 2019
Дэвид Боуи. Человек со звезды
биография, драма, музыкальный фильм
Великобритания, 2020
Полёт над Россией
Германия, Россия, 2018
Последний неандерталец
исторический фильм, приключения
Франция, 2010
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен