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Оскар Айзек превратится в Лунного рыцаря

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Новости кино >>
10 января 2021
Оскар Айзек сыграет титульную роль в марвеловском сериале «Лунный рыцарь» (Moon Knight). Об этом рассказал в своём Инстаграме канадский оператор Грегори Миддлтон.

«Что ж, секрет раскрыт. Это большая честь быть частью создания нового персонажа киновселенной Marvel Лунного рыцаря. Кто сказал, что операторы волнуются из-за белых костюмов? Только не в том случае, когда персонажей играют такие потрясающие актёры, как Оскар Айзек. Спасибо режиссёру Мохаммеду Диабу за приглашение на борт», — говорится в сообщении оператора.


Согласно THR, в создании сериала также примут участие режиссёры Джастин Бенсон и Аарон Мурхед. За сценарий отвечает создатель «Академии "Амбрелла"» Джереми Слэйтер. Старт съёмок запланирован на март, а пройдут они в Будапеште.

Лунный рыцарь — один из культовых персонажей Marvel, дебютировавший в комиксах в 1975 году. Под маской супергероя скрывается бывший морской пехотинец Марк Спектор, ставший наёмником, которого воскресил древний египетский бог Хонсу. Герой страдает расстройством личности, и это позволяет бороться с преступниками его многочисленным альтер-эго, включая таксиста Джейка Локли и плейбоя-миллионера Стивена Гранта.
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