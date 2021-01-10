Оскар Айзек превратится в Лунного рыцаря

Оскар Айзек
сыграет титульную роль в марвеловском сериале «Лунный рыцарь
» (Moon Knight). Об этом рассказал в своём Инстаграме
канадский оператор Грегори Миддлтон
.
«Что ж, секрет раскрыт. Это большая честь быть частью создания нового персонажа киновселенной Marvel Лунного рыцаря. Кто сказал, что операторы волнуются из-за белых костюмов? Только не в том случае, когда персонажей играют такие потрясающие актёры, как Оскар Айзек. Спасибо режиссёру Мохаммеду Диабу за приглашение на борт», —
говорится в сообщении оператора.
Согласно THR
, в создании сериала также примут участие режиссёры Джастин Бенсон
и Аарон Мурхед
. За сценарий отвечает создатель «Академии "Амбрелла"
» Джереми Слэйтер
. Старт съёмок запланирован на март, а пройдут они в Будапеште.
Лунный рыцарь — один из культовых персонажей Marvel, дебютировавший в комиксах в 1975 году. Под маской супергероя скрывается бывший морской пехотинец Марк Спектор, ставший наёмником, которого воскресил древний египетский бог Хонсу. Герой страдает расстройством личности, и это позволяет бороться с преступниками его многочисленным альтер-эго, включая таксиста Джейка Локли и плейбоя-миллионера Стивена Гранта.
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