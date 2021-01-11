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«Секс в большом городе» официально получил продолжение

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11 января 2021
Сериал «Секс в большом городе», слухи о возрождении которого ходили несколько последних лет, все-таки получит продолжение. Новая часть выйдет на стриминг-сервисе HBO Max сообщает Variety.

«Секс в большом городе» официально получил продолжение

В продолжении сериала сыграют три из четырех главных актрис – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, которые уже успели опубликовать тизер будущего проекта в своих социальных сетях. Они же станут исполнительными продюсерами сериала – наряду с главным шоураннером Майклом Патриком Кингом. Ким Кэттролл, которая играла Саманту, в продолжении не появится.

Новая часть под названием And just like that… вновь расскажет о жизни Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, теперь уже в нынешнем Нью-Йорке. Проект будет состоять из 10 получасовых эпизодов, съемки должны начаться в конце весны в Нью-Йорке. Когда выйдет сериал, пока не сообщается.
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