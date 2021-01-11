«Секс в большом городе» официально получил продолжение

Сериал «Секс в большом городе
», слухи о возрождении которого ходили несколько последних лет, все-таки получит продолжение. Новая часть выйдет на стриминг-сервисе HBO Max сообщает Variety
.
В продолжении сериала сыграют три из четырех главных актрис – Сара Джессика Паркер
, Синтия Никсон
и Кристин Дэвис
, которые уже успели опубликовать тизер будущего проекта в своих социальных сетях. Они же станут исполнительными продюсерами сериала – наряду с главным шоураннером Майклом Патриком Кингом
. Ким Кэттролл
, которая играла Саманту, в продолжении не появится.
Новая часть под названием And just like that…
вновь расскажет о жизни Кэрри Брэдшоу, Шарлотты Йорк и Миранды Хоббс, теперь уже в нынешнем Нью-Йорке. Проект будет состоять из 10 получасовых эпизодов, съемки должны начаться в конце весны в Нью-Йорке. Когда выйдет сериал, пока не сообщается.
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