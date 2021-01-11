«Пятеро одной крови» и «Викинги» стали лауреатами Critics Choiсe Super Awards

Среди сериалов больше всего премий досталось «Пацанам». Проект стал лучшим супергеройским сериалом, а также получил награды за лучшие роли – Ая Кэш и Энтони Старр, которого признали не только лучшим актером, но и лучшим злодеем.
В общей сериальной категории победу тем не менее одержали «Викинги», актерские награды достались Давииду Диггсу из «Сквозь снег» и Анджеле Бассет, сыгравшей в «9-1-1». Лучшим хоррор-сериалом стала «Страна Лавкрафта», исполнительница одной из главных ролей в которой Джерни Смоллетт признана лучшей актрисой в соответствующей категории. Награду в номинации «сай-фай/фэнтези» получил «Мандалорец», а лучшим анимационным сериалом признан «Конь БоДжек».
обсуждение >>