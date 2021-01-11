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«Пятеро одной крови» и «Викинги» стали лауреатами Critics Choiсe Super Awards

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11 января 2021
В Лос-Анджелесе подвели итоги Critics Choice Super Awards, сообщается на официальном сайте премии.

«Пятеро одной крови» и «Викинги» стали лауреатами Critics Choiсe Super Awards
фото: criticschoice.com

Лучшим фильмом была названа работа Спайка Ли «Пятеро одной крови», исполнитель одной из главных ролей фильма Делрой Линдо также был признан лучшим актером кино. Соответствующая награда за лучшую женскую роль досталась Бетти Гилпин из «Охоты».

В категории супергеройского кино победу одержала «Бессмертная гвардия», так же, как и «Пятеро одной крови» выходившая на стриминг-сервисе Netflix. За актерские работы в супергеройском кино наградили Юэна Макгрегора и Марго Робби, сыгравших в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Лучшим хоррором стал «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс, которая также получила за эту работу Critics Choice Super Awards. А лучшим злодеем стал Джим Керри за роль в «Сонике в кино».

В анимационной категории лучшей оказалась «Душа», вышедшая на стриминг-сервисе Disney+, за нее же наградили и артистов озвучания – Джейми Фокса и Тину Фей. Проект другого стриминга Amazon – фантастическая комедия «Зависнуть в Палм-Спрингс» – получила награду в номинации «Лучший сай-фай/фэнтези». За работу в этой же картине отметили актеров Энди Сэмберга и Кристин Милиоти.

Среди сериалов больше всего премий досталось «Пацанам». Проект стал лучшим супергеройским сериалом, а также получил награды за лучшие роли – Ая Кэш и Энтони Старр, которого признали не только лучшим актером, но и лучшим злодеем.

В общей сериальной категории победу тем не менее одержали «Викинги», актерские награды достались Давииду Диггсу из «Сквозь снег» и Анджеле Бассет, сыгравшей в «9-1-1». Лучшим хоррор-сериалом стала «Страна Лавкрафта», исполнительница одной из главных ролей в которой Джерни Смоллетт признана лучшей актрисой в соответствующей категории. Награду в номинации «сай-фай/фэнтези» получил «Мандалорец», а лучшим анимационным сериалом признан «Конь БоДжек».
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