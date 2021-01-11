Павел Майков в одиннадцатый раз едет к Чёрному морю в трейлере комедийного сериала «Отпуск»

В сети появился трейлер семейной комедии «Отпуск
» режиссера Александра Бойкова
(«Только не они
»).
По сюжету семья Беляевых из Норильска в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в южный гестхаус дяди Бори. На этот раз здесь все по-новому: во-первых, у Бори появилась девушка Мадина, которую он увел у самого крутого местного бизнесмена Таймураза, нажив себе проблем. Во-вторых, сами Беляевы находятся на грани развода, и за это лето непутевый Сева должен доказать Ларе, что он хороший муж и отец. Но его теща только и ждет, чтобы Сева подставился. А тут еще и старший сын Беляевых, Саша, хочет сделать предложение дочке дяди Бори, Люсе, у которой до курортного сезона уже появился парень… Здесь, у Черного моря, развернется история двух семей, в каждой из которых люди борются за свою любовь.
Главные роли в сериале сыграли Татьяна Догилева
, Павел Майков
, Демис Карибидис
, Юлия Подозёрова
, Катрин Асси
, Арарат Кещян
, Валенитина Карнаухова
, Кузьма Сапрыкин
, Святослав Королев
, Радислав Куцов
, Сергей Епишев
и Александр Волохов
.
«Съёмки в сериале «Отпуск» принесли мне первый большой актерский опыт
, — поделилась 19-летняя звезда TikTok Валенитина Карнаухова (Валя Карнавал), для которой сериал стал дебютом на экране. — В проект я попала благодаря TikTok. Создатели сериала увидели мою страничку и пригласили на кастинг. Моя героиня похожа на меня настоящую, поэтому я ни капельки не сомневалась, что все получится. К тому же, на протяжении всего съёмочного процесса меня очень поддерживала вся творческая группа. На съёмках была невероятно дружеская атмосфера, очень сложно было расставаться с командой по окончанию съёмок!
»
Сценарий проекта написали Дмитрий Невзоров
и Павел Кривец
, которые также выступили продюсерами вместе с Валерием Федоровичем
и Евгением Никишовым
.
«У сериала «Отпуск» один из самых смешных сценариев, которые мы когда-либо читали
, — признались Валерий Федорович и Евгений Никишов, — История построена на столкновении разных типажей — северян и южан; она написана в хорошей советской комедийной традиции. Съемки сериала действительно были в Геленджике, мы хотели показать России красоту ее самой, красоту курорта, на котором каждый год отдыхают сотни тысяч россиян. И мы уверены, что в следующем году в Геленджик приедут еще больше туристов, которые посмотрели наш сериал
».
Комедийный сериал «Отпуск
» телеканал ТНТ покажет уже в феврале.
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