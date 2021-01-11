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Сериал про группу Sex Pistols снимет Дэнни Бойл

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11 января 2021
Шестисерийный проект про британскую панк-группу Sex Pistols для канала FX снимет режиссер Дэнни Бойл, сообщает Variety.

Сериал про группу Sex Pistols снимет Дэнни Бойл

«Это момент, когда британское общество и культура навсегда изменились. Это точка взрыва британской уличной культуры ... где обычные молодые люди выходили на сцену и выражали свою ярость и свою моду ... и все должны были смотреть и слушать ... и все боялись их или следовали за ними. Sex Pistols. В центре этого был молодой очаровательный безграмотный клептоман – герой своего времени – Стив Джонс, ставший, по его собственным словам, 94-м величайшим гитаристом всех времен», – говорит Дэнни Бойл.

Сериал будет основан на опубликованных в 2018 году мемуарах гитариста группы Стива Джонса, роль которого исполнит обладатель премии имени Марчелло Мастроянни Венецианского кинофестиваля за фильм «Молочные зубы» Тоби Уоллес. Вокалистом Джонни Лайдоном (Роттеном), приход которого ознаменовал начало популярности группы, станет Энсон Бун из картины «1917» и сериала «Игра теней». В роли Сида Вишеса выступит 17-летний Луис Патридж, а Нэнси Спаджен – 29-летняя Эмма Эпплтон. Также в картине сыграют Джейкоб Слэйтер (Пол Кук), Фабьен Франкель (Глен Мэтлок), Дилан Ллевелин (Уолли Найтингейл) и Мейзи Уильямс (панк-принцесса Джордан).
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1917Игра тенейМолочные зубы

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