Сериал про группу Sex Pistols снимет Дэнни Бойл

Шестисерийный проект про британскую панк-группу Sex Pistols
для канала FX снимет режиссер Дэнни Бойл
, сообщает Variety
.
«Это момент, когда британское общество и культура навсегда изменились. Это точка взрыва британской уличной культуры ... где обычные молодые люди выходили на сцену и выражали свою ярость и свою моду ... и все должны были смотреть и слушать ... и все боялись их или следовали за ними. Sex Pistols. В центре этого был молодой очаровательный безграмотный клептоман – герой своего времени – Стив Джонс, ставший, по его собственным словам, 94-м величайшим гитаристом всех времен
», – говорит Дэнни Бойл.
Сериал будет основан на опубликованных в 2018 году мемуарах гитариста группы Стива Джонса, роль которого исполнит обладатель премии имени Марчелло Мастроянни
Венецианского кинофестиваля за фильм «Молочные зубы
» Тоби Уоллес
. Вокалистом Джонни Лайдоном (Роттеном), приход которого ознаменовал начало популярности группы, станет Энсон Бун
из картины «1917
» и сериала «Игра теней
». В роли Сида Вишеса выступит 17-летний Луис Патридж
, а Нэнси Спаджен – 29-летняя Эмма Эпплтон
. Также в картине сыграют Джейкоб Слэйтер
(Пол Кук), Фабьен Франкель
(Глен Мэтлок), Дилан Ллевелин
(Уолли Найтингейл) и Мейзи Уильямс
(панк-принцесса Джордан).
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