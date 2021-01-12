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Пятый сезон «Ищейки» выйдет 18 января

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12 января 2021
Пятый сезон сериала «Ищейка» с Анной Банщиковой в главной роли стартует на Первом канале 18 января, сообщает пресс-служба телеканала.

Пятый сезон «Ищейки» выйдет 18 января
фото: Пресс-служба Первого канала

По сюжету едва примирив в себе любящую жену, заботливую мать и опытного следователя, Александра Кушнир (Банщикова) решает начать новую жизнь: помимо службы в уголовном розыске и ведения домашнего хозяйства, теперь у нее должны быть время на спорт, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе! Борис поддерживает жену, но у него свое видение «новой жизни»: он мечтает о втором ребенке, их с Александрой общем малыше. Казалось бы, логичное желание, однако именно оно становится причиной душевных переживаний и настоящим испытанием чувств Александры и всей её семьи.

«В этом сезоне мне было особенно интересно проживать жизнь моей героини. Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест. Героиню в новом сезоне вновь ждет много перипетий, метаний, раскрытия запутанных дел», – говорит Анна Банщикова.

Работа над пятым сезоном детектива стартовала в середине декабря 2019 года в Геленджике, но в связи с пандемией коронавируса была приостановлена на несколько месяцев. Съемки удалось завершить только в июле.

Многие сюжетные повороты Анна Банщикова предложила сама. Актриса настолько погрузилась в историю «Ищейки», что стала частью сценарной группы проекта.
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Пятый сезон «Ищейки» выйдет 18 января фотографии
Пятый сезон «Ищейки» выйдет 18 января фотографии
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