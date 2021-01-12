Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши

В Москве и Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Этерна» по литературному циклу «Отблески Этерны» российской писательницы Веры Камши, сообщает пресс-служба проекта.
фото: The Black Prince Productions
Действие фэнтези-романов происходит на пороге Излома Эпох. Занятые своими войнами и интригами люди забыли заветы, оставленные им Богами прошлого, и не способны осознать, что катастрофа уже совсем близко. Герцог Ричард Окделл, Повелитель Скал и сын погибшего мятежника, поступает в училище оруженосцев Лаик. Его цель — вернуть былую славу своему древнему роду и отомстить за отца. На другом конце мира, в священном городе Агарис, Повелитель молний Робер Эпинэ помогает королю в изгнании Альдо Ракану вернуть трон предков.
Для съемок изготовлено множество доспехов. За основу были взяты европейские музейные экспонаты середины XVI — середины XVII вв., по ним были изготовлены стальные копии доспехов весом от 10 до 18 кг, которые в дальнейшем использовались как пресс-форма для пластиковых копий. Реквизит для съемок изготавливает профессиональный оружейник. Более 100 единиц различного пиротехнического оружия (мушкеты, пистоли и т.д.), а также более 150 единиц макетов холодного оружия (копья, шпаги, палаши) — такой арсенал будет задействован в батальных сценах. Помимо военного обмундирования, костюмерный цех изготавливает множество светской одежды: камзолы, платья, костюмы королевы, придворных, духовенства, учителей и слуг Лаик, официантов и многое другое.
Продюсеры сериала Евгений Баранов и Евгений Рене планируют снять пять сезонов по десять серий в каждом. Первый сезон будет готов уже в этом году.
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