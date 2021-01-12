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Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши

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Новости кино >>
12 января 2021
В Москве и Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Этерна» по литературному циклу «Отблески Этерны» российской писательницы Веры Камши, сообщает пресс-служба проекта.

Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши
фото: The Black Prince Productions

Действие фэнтези-романов происходит на пороге Излома Эпох. Занятые своими войнами и интригами люди забыли заветы, оставленные им Богами прошлого, и не способны осознать, что катастрофа уже совсем близко. Герцог Ричард Окделл, Повелитель Скал и сын погибшего мятежника, поступает в училище оруженосцев Лаик. Его цель — вернуть былую славу своему древнему роду и отомстить за отца. На другом конце мира, в священном городе Агарис, Повелитель молний Робер Эпинэ помогает королю в изгнании Альдо Ракану вернуть трон предков.

В сериалы заняты Юрий Чурсин, Юлия Хлынина, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Леонид Бичевин, Сергей Гилев, Вениамин Смехов, Денис Нурулин, Павел Крайнов и другие. Съемки проходят в Москве и Санкт-Петербурге, а после открытия границ группа надеется продолжить работу в Европе. Несколько натурных сцен было снято осенью, а с 13 января съемки продолжатся на киностудии «Ленфильм», где в нескольких павильонах общей площадью 2500 м2 возведены масштабные декорации — древний город Агарис со всей инфраструктурой, а также училище оруженосцев Лаик и палаццо Матильды и Альдо Ракан.

Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши
фото: The Black Prince Productions

Режиссером сериала выступает Евгений Невский, работавший над «Интернами», автором сценария – Сергей ЮдаковЗемлетрясение», «Легенда о Коловрате»), оператором – Александр Симонов, сотрудничавший с Алексеем Балабановым, Андреем Кончаловским и Константином Богомоловым. Художником-постановщиком стала Анастасия КаримулинаИстория одного назначения», «Конек-Горбунок», за костюмы отвечает Наталья Белоусова, ученица постоянного художника Никиты Михалкова Сергея Стручева, одного из лучших в России специалистов по историческому костюму.

Для съемок изготовлено множество доспехов. За основу были взяты европейские музейные экспонаты середины XVI — середины XVII вв., по ним были изготовлены стальные копии доспехов весом от 10 до 18 кг, которые в дальнейшем использовались как пресс-форма для пластиковых копий. Реквизит для съемок изготавливает профессиональный оружейник. Более 100 единиц различного пиротехнического оружия (мушкеты, пистоли и т.д.), а также более 150 единиц макетов холодного оружия (копья, шпаги, палаши) — такой арсенал будет задействован в батальных сценах. Помимо военного обмундирования, костюмерный цех изготавливает множество светской одежды: камзолы, платья, костюмы королевы, придворных, духовенства, учителей и слуг Лаик, официантов и многое другое.

Продюсеры сериала Евгений Баранов и Евгений Рене планируют снять пять сезонов по десять серий в каждом. Первый сезон будет готов уже в этом году.
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персоны
Алексей БалабановЕвгений Баранов (II)Леонид БичевинКонстантин БогомоловСергей ГилёвКирилл Зайцев (II)Анастасия КаримулинаАндрей КончаловскийПавел КрайновЕвгений НевскийДенис НурулинАлександр Симонов (III)Вениамин СмеховАндрей СмоляковСергей СтручевЮлия ХлынинаЮрий ЧурсинСергей Юдаков
фильмы
ЗемлетрясениеИнтерныИстория одного назначенияКонёк-горбунокЛегенда о КоловратеЭтерна

фотографии >>
Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши фотографии
Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши фотографии
Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши фотографии
Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши фотографии
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