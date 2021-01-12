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Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января

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Новости кино >>
12 января 2021
Сериал «Полет» режиссера Петра Тодоровского-младшего выйдет на канале ТНТ и видеоплатформе Premier вечером 25 января, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Это современная история о том, как один неслучившийся полет дал возможность нескольким непохожим друг на друга людям задуматься о прошлом и полностью пересобрать свою жизнь. Сериал обещает познакомить зрителей со сложными, противоречивыми персонажами, которых сыграют Оксана Акиньшина, Никита и Михаил Ефремовы, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и другие.

Героям «Полета» удалось избежать самого страшного: отправляясь в командировку, сотрудники строительной компании перепутали аэропорт и в зале вылета узнали, что их самолет разбился. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле. И тут выясняется, что самое страшное еще впереди.

«Это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет. Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально ни звучало. Да, сейчас это выражение часто повторяется, возможно, поэтому оно немного обесценилось. Тем не менее, это так — нет мира внутри — нет мира снаружи», – отмечает Никита Ефремов.

До премьеры на телевидении «Полет» взял главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно. Задача Serial Killer - показать мировой аудитории лучшие сериальные проекты из Центральной и Восточной Европы, многие из которых впоследствии становятся хитами на Netflix, Amazon, HBO. Также «Полет» стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.
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Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января фотографии
Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января фотографии
Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января фотографии
Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января фотографии
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