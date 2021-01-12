Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января

Героям «Полета» удалось избежать самого страшного: отправляясь в командировку, сотрудники строительной компании перепутали аэропорт и в зале вылета узнали, что их самолет разбился. Пережитый стресс и близость смерти заставляют героев задуматься о жизни, переосмыслить ее и попытаться понять, кто они и чего хотят на самом деле. И тут выясняется, что самое страшное еще впереди.
«Это история о том, что внешним не закроешь внутреннее. Ты можешь сколько угодно гнаться за внешними ориентирами (машинами, квартирами, дачами), но при этом, если ты честно не обратишь внимание на то, что у тебя внутри, никаких изменений не произойдет. Счастье лежит внутри тебя, как бы это банально ни звучало. Да, сейчас это выражение часто повторяется, возможно, поэтому оно немного обесценилось. Тем не менее, это так — нет мира внутри — нет мира снаружи», – отмечает Никита Ефремов.
До премьеры на телевидении «Полет» взял главный приз международного кинофестиваля Serial Killer, который прошел осенью в чешском Брно. Задача Serial Killer - показать мировой аудитории лучшие сериальные проекты из Центральной и Восточной Европы, многие из которых впоследствии становятся хитами на Netflix, Amazon, HBO. Также «Полет» стал единственным российским участником международного фестиваля Serienсamp Festival в Германии и вошёл в программу международной онлайн-конференции Content London в Великобритании.
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