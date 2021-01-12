Аарон Соркин надеется привлечь в свой новый фильм Николь Кидман и Хавьера Бардема

анонс

Проект выйдет на канале ТНТ и видеоплатформе Premier.

Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января

12 января

Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши

Первый сезон будет снят в этом году.