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Аарон Соркин надеется привлечь в свой новый фильм Николь Кидман и Хавьера Бардема

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Новости кино >>
12 января 2021
Николь Кидман и Хавьер Бардем ведут переговоры об участии в новом фильме американского режиссера и сценариста Аарона Соркина под названием «Люси и Дейзи» (Being The Ricardos), сообщает издание Deadline.

Аарон Соркин надеется привлечь в свой новый фильм Николь Кидман и Хавьера Бардема
фото: Mega Agency/deadline.com

Лента расскажет о взаимоотношениях легендарной голливудской пары Люси Болл и Дези Арназа, звёзд сериала «Я люблю Люси».

Ситком «Я люблю Люси» выходил с 1951 по 1957 год и рассказывал о жизни семейной пары — домохозяйки Люси Рикардо и ее мужа, певца Рики Рикардо. По сюжету Люси хочет оказаться на сцене, как и её муж, однако он считает её не очень талантливой. В ответ на это Люси устраивает различные комические сцены. Действие фильма Аарона Соркина будет происходить в течение одной недели во время производства сериала, которая начинается с читки сценария и заканчивается съемками эпизода. Как раз в это время Люси Болл и Дези Арназ сталкиваются с трудностями в настоящих семейных отношениях, которые могут положить конец их браку и даже карьере.

Сообщается, что изначально на роль Люси Болл Соркин хотел пригласить Кейт Бланшетт. Дата начала производства фильма пока неизвестна из-за ограничений в условиях пандемии COVID-19. Но известно, что проект Соркин будет снимать для Amazon Studios.

София Маргацкая
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Аарон Соркин надеется привлечь в свой новый фильм Николь Кидман и Хавьера Бардема фотографии
Аарон Соркин надеется привлечь в свой новый фильм Николь Кидман и Хавьера Бардема фотографии
Аарон Соркин надеется привлечь в свой новый фильм Николь Кидман и Хавьера Бардема фотографии
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