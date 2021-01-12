Брендан Фрейзер сыграет главную роль в новом фильме Даррена Аронофски

анонс

Стриминг-сервис выпустил проморолик с анонсом всех новинок.

Netflix будет выпускать по фильму в неделю

Проект расскажет о взаимоотношениях легендарной голливудской пары Люси Болл и Дези Арназ, звёзд сериала «Я люблю Люси».

Аарон Соркин надеется привлечь в свой новый фильм Николь Кидман и Хавьера Бардема

Проект выйдет на канале ТНТ и видеоплатформе Premier.

Сериал «Полет» с Михаилом и Никитой Ефремовыми стартует 25 января

12 января

Начались съемки масштабного сериала «Этерна» по литературному фэнтези-циклу Веры Камши

Первый сезон будет снят в этом году.