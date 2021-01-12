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Брендан Фрейзер сыграет главную роль в новом фильме Даррена Аронофски

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12 января 2021
Даррен Аронофски экранизирует пьесу Сэмюэла Д. Хантера под названием «Кит», где главную роль исполнит американский актёр, звезда «Мумии» Брендан Фрейзер, сообщает Deadline.

Брендан Фрейзер сыграет главную роль в новом фильме Даррена Аронофски
фото: Mega Agency/deadline.com

Картина расскажет историю человека по имени Чарли, страдающего от ожирения. Герой пытается наладить отношения со своей 17-летней дочерью, которую он оставил с матерью, когда уходил из семьи к своему возлюбленному. Однако любовник Чарли вскоре умер, и герой впал в депрессию, следствием которой стало переедание.

Пьеса вышла в 2012 году и получила несколько театральных наград. Сценаристом к фильму Аронофски выступит сам автор Сэмюэл Д. Хантер. Картину выпустит кинокомпания А24, которая уже приобрела на нее права.

Это первый фильм Аронофски после триллера «Мама!» с Дженнифер Лоуренс в главной роли, который вышел в 2017 году.

София Маргацкая
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Мама!Мумия

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Брендан Фрейзер сыграет главную роль в новом фильме Даррена Аронофски фотографии
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