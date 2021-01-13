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Завершились съемки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым и Марьяной Спивак

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13 января 2021
В Санкт-Петербурге завершились съёмки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым, Марьяной Спивак и Александром Бухаровым в главных ролях, сообщает пресс-служба «Киностудии КИТ», ответственной за производство проекта.

Завершились съемки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым и Марьяной Спивак
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

По сюжету преуспевающий банкир Владимир Орлов (Плетнев) вынужден бежать от правосудия. Пытаясь скрыться от уголовного преследования и расправы бывших партнеров, герой оказывается в небольшом городке на границе с Финляндией. Волею судьбы он присваивает себе личность майора полиции. Теперь Орлов живет двойной жизнью: разбирается в местных происшествиях как обычный следователь и скрывается от столичной полиции и нанятых киллеров. Он ищет возможность нелегального перехода границы, но с каждым днем уйти становится все сложнее. Начальником Орлова на новом месте становится подполковник Егор Фролов (Бухаров) – справедливый и мудрый руководитель. Вот только на жизнь Фролов и Орлов смотрят порой очень по-разному. Да и отношения с другими жителями городка у беглого банкира не всегда складываются гладко. Однако, открываясь все больше, Орлов неожиданно для себя влюбляется в Любу (Спивак), бесконечно далекую от мира больших денег и «полезных» связей. Постепенно свыкаясь с новой жизнью, главный герой понимает за что на самом деле нужно бороться.

Марьяна Спивак, как уточняют создатели сериала, «играет простую русскую женщину, которая, как говорится в пословице, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». Так, одной из самых сложных сцен с участием актрисы стала сцена пожара в бане. Специально для съемок в поле построили отдельную декорацию. Пригласили дублеров-каскадеров, но главные герои – Марьяна Спивак и Кирилл Плетнев – не остались в стороне. В сценах внутри бани они снимались сами, а вот из охваченной пламенем декорации выбегали уже каскадеры. День, когда снимали эту сцену, выдался ветреным, и баня вспыхнула, как спичка. Крыша почти моментально начала гореть, и капли плавящегося рубероида начали падать на актеров.

«Кириллу Плетневу раскаленная капля попала чуть ли не в глаз, был ожог. Но рядом дежурила «Скорая» – и все обошлось», – вспоминает режиссер Леонид Пляскин.

Завершились съемки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым и Марьяной Спивак
фото: Пресс-служба "Киностудии КИТ"

На съемках «Чужого» Кириллу Плетневу пришлось не только гореть, но и тонуть. Сначала по Кронштадтским болотам прошлись каскадеры и проверили дно, чтобы там не оказалось предметов, которые могут покалечить актеров, а затем в холодную воду (сцену снимали в конце октября) полез Плетнев. И не просто полез, а и дрался там, и плавал, и нырял.

Работа над проектом продолжалась в непростое время пандемии, и на площадке были предприняты все меры для того, чтобы обезопасить команду, уточняют создатели производители сериала. «Чужой», в котором будет 16 серий, выйдет на Первом канале.
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Завершились съемки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым и Марьяной Спивак фотографии
Завершились съемки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым и Марьяной Спивак фотографии
Завершились съемки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым и Марьяной Спивак фотографии
Завершились съемки сериала «Чужой» с Кириллом Плетневым и Марьяной Спивак фотографии
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