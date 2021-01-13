Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники»

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13 января

Компания Amazon готова заплатить 200 млн долларов за то, чтобы «Война будущего» с Крисом Праттом вышла онлайн

Первоначально картина должна была выйти в прокат 25 декабря 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на лето 2021-го.