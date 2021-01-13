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Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники»

13 января
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Новости кино >>
13 января 2021
Кино-Театр.Ру представляет трейлер авантюрной комедии «Хищники» режиссера Степана Соколова, для которого лента стала дебютной в полнометражном художественном кино.


В центре сюжета — амбициозный тренер личностного роста Зверев, автор учебника «Психология хищника». Неожиданно для себя герой оказывается втянут в противостояние с миллионершей, которая хочет снести гаражный комплекс, где он хранит свой Ягуар. Теперь тренер должен на деле доказать поверившим в него людям, что способен вести их в бой. Назвался хищником – будь готов показать зубы. Начинается игра без правил, где в ход идут похищение человека, шантаж, подлог… и гигантский сенбернар.

Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники»

Ведущие роли в картине исполнили Алёна Бабенко, Максим Севриновский, Фёдор Лавров, Олег Тактаров, Сергей Стёпин, Алексей Шевченков, Арсений Попов, Юлия Топольницкая, Сергей Бызгу, Оксана Базилевич, Владимир Сычёв, Андрей Погребинский, Екатерина Зорина, Алан Томаев, Кирилл Стрелков и Ирина Основина.

На больших экранах «Хищники» появятся 18 февраля 2021 года.
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Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники» фотографии
Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники» фотографии
Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники» фотографии
Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники» фотографии
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