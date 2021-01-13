Алёна Бабенко вступает в борьбу с лайф-коучем в трейлере комедии «Хищники»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер авантюрной комедии «Хищники
» режиссера Степана Соколова
, для которого лента стала дебютной в полнометражном художественном кино.
В центре сюжета — амбициозный тренер личностного роста Зверев, автор учебника «Психология хищника». Неожиданно для себя герой оказывается втянут в противостояние с миллионершей, которая хочет снести гаражный комплекс, где он хранит свой Ягуар. Теперь тренер должен на деле доказать поверившим в него людям, что способен вести их в бой. Назвался хищником – будь готов показать зубы. Начинается игра без правил, где в ход идут похищение человека, шантаж, подлог… и гигантский сенбернар.
Ведущие роли в картине исполнили Алёна Бабенко
, Максим Севриновский
, Фёдор Лавров
, Олег Тактаров
, Сергей Стёпин
, Алексей Шевченков
, Арсений Попов
, Юлия Топольницкая
, Сергей Бызгу
, Оксана Базилевич
, Владимир Сычёв
, Андрей Погребинский
, Екатерина Зорина
, Алан Томаев
, Кирилл Стрелков
и Ирина Основина
.
На больших экранах «Хищники
» появятся 18 февраля 2021
года.
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