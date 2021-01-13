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Бен Аффлек снимет адаптацию «Хранителя потерянных городов» для компании Disney

13 января
2021 год
январь 2021
 
 
 
 
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Новости кино >>
13 января 2021
Disney совместно с Беном Аффлеком работают над боевиком, который будет основан на серии бестселлеров Шеннона Мессенджера «Хранитель потерянных городов», сообщает Deadline. Сценарий адаптации Аффлек будет писать совместно с Кейт Гритмон, а также актер займется продюсированием картины.

Бен Аффлек снимет адаптацию «Хранителя потерянных городов» для компании Disney
фото: Mega Agency/deadline.com

По роману главная героиня по имени Софи узнает, что она обладает телепатическими способностями. Девушка родилась в обычной семье и вынуждена покинуть дом ради обучения в магической школе. Однако ответ на вопрос, почему она родилась среди людей, остается для девочки опасной тайной.

Серия книг Мессенджера участвовала в полуфинале премии Goodreads Choice Award 2020 года, а также является обладателем золотой медали Калифорнии.

София Маргацкая
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