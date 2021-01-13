Компания Amazon готова заплатить 200 млн долларов за то, чтобы «Война будущего» с Крисом Праттом вышла онлайн

Amazon Studios ведет переговоры о том, чтобы купить права на онлайн-показ фантастики «Война будущего», где главную роль исполняет американский актер Крис Пратт. Как сообщает Variety, компания готова заплатить 200 миллионов долларов, однако продажа еще не завершена и финансовые условия до конца не определены.
фото: Съемки фильма "Война будущего"
Skydance и Paramount, которые занимаются производством картины, провели специальный показ для крупных стриминговых сервисов, в том числе для Netflix и Apple. Большинство платформ посчитали, что «Война будущего» имеет коммерческий потенциал. Однако у Amazon Studios наибольшие шансы выкупить кинокартину. Глава компании Дженнифер Сальке продолжает подталкивать стриминговый сервис к тому, чтобы поддерживать большие зрительские проекты.
«Война будущего» расскажет о разрушительной борьбе с инопланетной расой. Чтобы разрешить конфликт, учёные призывают армию солдат из прошлого, одним из которых является герой Пратта. Ему предстоит разобраться с ошибками прошлого и тем самым решить судьбу человечества.
Первоначально картина должна была выйти в прокат 25 декабря 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 релиз перенесли на 23 июля 2021 года.
обсуждение >>