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Денис Никифоров стал «Хозяином»

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Новости кино >>
13 января 2021
В Таганроге проходят съемки драматического сериала «Хозяин» с Денисом Никифоровым в главной роли, сообщает пресс-служба канала НТВ, где будет показан сериал.

По сюжету боксер Егор Таранцев (Никифоров) приезжает в родной город на похороны матери. Он уехал оттуда двадцать лет назад и никогда не возвращался, так как достиг успехов в боксе на профессиональном ринге. Однако вскоре герою ставят диагноз, из-за которого он вынужден завершить спортивную карьеру. Вернувшись в родной город, Таранцев оказывается замешан в разборках местной банды, по его вине погибает человек, и теперь его разыскивает полиция и желающие отомстить бандиты. Тем не менее, местные жители видят в главном герое защитника.

«Проект заинтересовал меня своим сценарием, он показался мне интересным и подходящим, чтобы закончить свою кинокарьеру боксёра. Несмотря на то, что на площадке есть дублёр, все сцены драк и экшенов я исполняю сам. И, конечно, мне нравится мой герой: его врождённая честность, порядочность и чувством справедливости. Он попадает в такой жуткий замес и ему приходится всё это расхлёбывать самому», - отмечает Денис Никифоров.

Помимо него в 10-серийном проекте также заняты Ирина Таранник, Николай Козак, Сергей Шариффулин, Пётр Баранчеев, Дмитрий Лавров и другие. Режиссером выступает Мирослав Малич.

София Маргацкая
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Денис Никифоров стал «Хозяином» фотографии
Денис Никифоров стал «Хозяином» фотографии
Денис Никифоров стал «Хозяином» фотографии
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