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«Квартет И» снимет свой первый оригинальный сериал для видеосервиса START

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14 января 2021
«Квартет И» договорился об эксклюзивном сотрудничестве с видеосервисом START на два года, сообщает пресс-служба платформы.

«Квартет И» снимет свой первый оригинальный сериал для видеосервиса START
фото: Кадр из фильма "Обратная связь"

Первым проектом в рамках контракта для Ростислава Хаита, Леонида Бараца, Александра Демидова и Камиля Ларина будет оригинальный сериал, в котором «зрителей ждут фирменный юмор, откровенные разговоры о важном и, конечно, любимые актеры в главных ролях».

«У нас никогда не было такого масштабного сотрудничества с онлайн-платформами, нам приятно и интересно предложение START, договоренности по которому были достигнуты в очень короткие сроки, за что большое спасибо и видеосервису, и нам. START предложил стать своеобразным интернет-домом для “Квартера И” на два года, и мы с удовольствием откликнулись на приглашение посетить этот дом, и возможно, поселиться в нем. Мы никогда не снимали сериалы. Из фильма “День выборов” был смонтирован сериал, но целенаправленно мы никогда не работали в таком формате. Новый оригинальный сериал для START станет первым нашим подобным проектом, а потом, согласно контракту, будет и второй, а дальше, я надеюсь, будут и третий, и четвертый, в общем, как пойдет», – говорит Хаит.

Начнется сотрудничество с онлайн-премьеры комедии «Обратная связь», сиквела успешного фильма «Громкая связь». Фильм станет эксклюзивно доступен на START уже 3 февраля. В продолжении истории о друзьях и их секретах вновь снялись все участники «Квартета И», а также актрисы Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова.

«Многолетнее, успешное творчество “Квартета И” сопровождает хороший вкус и интеллигентный юмор, которые без сомнения должны понравиться подписчикам нашего видеосервиса. Только на START будут одновременно доступны как премьеры оригинальных фильмов и сериалов, так и все созданные "Квартетом" суперхиты, любимые миллионами зрителей», – отмечает сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян.
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