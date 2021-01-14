Рами Малек и Зои Салдана снимутся в фильме Дэвида О. Рассела

анонс

14 января В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец» Действие драмы будет происходить за тысячи лет до событий в фильмах «Хоббит» и «Властелин колец».

14 января «Квартет И» снимет свой первый оригинальный сериал для видеосервиса START Это станет первым проектом в рамках сотрудничества актеров с платформой.

13 января Денис Никифоров стал «Хозяином» Актер играет боксера в новом сериале канала НТВ.