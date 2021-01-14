Рами Малек и Зои Салдана снимутся в фильме Дэвида О. Рассела

Рами Малек
и Зои Салдана
присоединились к актерскому составу нового фильма американского режиссера Дэвида О. Рассела («Мой парень – псих», «Афера по-американски»), сообщает Variety
.
фото: AP Images/Variety.com
Съемки картины идут сейчас в Лос-Анджелесе, производством занимается Disney совместно с 20th Century. Название и сюжет фильма держатся в секрете, однако сценарий для ленты написал сам Рассел.
Известно, что в фильме также снимаются Кристиан Бейл
, Марго Робби
и Джон Дэвид Вашингтон
.
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