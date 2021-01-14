В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец»

анонс

В картине также задействованы Кристиан Бэйл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон.

Рами Малек и Зои Салдана снимутся в фильме Дэвида О. Рассела

Это станет первым проектом в рамках сотрудничества актеров с платформой.

«Квартет И» снимет свой первый оригинальный сериал для видеосервиса START

13 января

Компания Amazon готова заплатить 200 млн долларов за то, чтобы «Война будущего» с Крисом Праттом вышла онлайн

Первоначально картина должна была выйти в прокат 25 декабря 2020 года, но из-за пандемии релиз перенесли на лето 2021-го.