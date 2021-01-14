В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец»

Синопсис сериала по франшизе «Властелин колец», производством которого занимается Amazon, был опубликован на фанатском портале The One Ring.
фото: twitter.com/LOTRonPrime
Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья и сосредоточится как на старых персонажах, так и на новых. Действие драмы будет происходить за тысячи лет до событий в фильмах «Хоббит» и «Властелин колец» и затронет самые мрачные глубины Туманных гор, величественные леса эльфийской столицы Линдона, а главное – островное королевство Нуменор, появившееся и угасшее именно во Вторую эпоху.
О разработке этого фундаментального шоу стало известно еще в 2017 году, однако точной даты премьеры сериала пока нет. Съемки проходят в Новой Зеландии. Бюджет проекта составит около миллиарда долларов. Производители планируют снять минимум пять сезонов по 8-10 эпизодов в каждом.
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