Федор Лавров стал «Полицейским с Ютюба»

анонс

Худрук журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года.

14 января

В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец»

Действие драмы будет происходить за тысячи лет до событий в фильмах «Хоббит» и «Властелин колец».