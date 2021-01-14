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Федор Лавров стал «Полицейским с Ютюба»

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14 января 2021
Завершились съемки комедийного веб-сериала «Полицейский с Ютюба» с Федором Лавровым в главной роли, сообщает пресс-служба рекламного агентства 9PANDAS, которое занимается производством проекта.

Федор Лавров стал «Полицейским с Ютюба»
фото: Федор Лавров в фильме "Давай разведемся!"

Сериал «Полицейский с Ютюба» — это история обычного капитана полиции, который попадает в мир интернета и социальных сетей, при этом совершенно не разбираясь в виртуальном пространстве.

«Мы не привязываем нашу историю к какому-либо жанру, потому что в реальной жизни нет жанров. Наш герой переживает глубокую драму, но ситуации, в которые он попадает — абсолютно комичны», — отмечает креативный продюсер проекта и автор идеи Влад Длянчев.

Режиссером сериала стал Акаки Сахелашвили, который работал над такими популярными ситкомами, как «ИП Пирогова», «Как я стал русским», «Последний из Магикян». Проект будет выходить в формате веб-сериала, всего запланировано четыре серии. Премьера первого эпизода состоится 24 февраля.

София Маргацкая
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