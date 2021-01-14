Не стало Бориса Грачевского

Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер в возрасте 71 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.
фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Грачевский родился 18 марта 1949 года в Подмосковье. Окончил механический техникум, работал токарем, затем отучился во ВГИКе на факультете «Организация кинопроизводства». Работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина.
обсуждение >>