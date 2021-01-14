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Не стало Бориса Грачевского

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14 января 2021
Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский, ранее госпитализированный с коронавирусом, умер в возрасте 71 года, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.

Не стало Бориса Грачевского
фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Подмосковье. Окончил механический техникум, работал токарем, затем отучился во ВГИКе на факультете «Организация кинопроизводства». Работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина.

В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом создал детский юмористический киножурнал «Ералаш». Написал несколько сценариев, также в качестве режиссера снял картины «Крыша», «Важный разговор» и «Между нот, или Тантрическая симфония».
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персоны
Борис ГрачевскийМарк ДонскойАлександр РоуАлександр ХмеликВасилий Шукшин
фильмы
КрышаМежду нот, или Тантрическая симфония

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