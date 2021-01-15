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Адам Драйвер и Грета Гервиг вновь поработают с Ноа Баумбахом

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Новости кино >>
15 января 2021
Адам Драйвер и Грета Гервиг вновь поработают с режиссером «Брачной истории» Ноа Баумбахом. Об этом сообщает The Film Stage со ссылкой на сайт Production Weekly, где опубликованы списки новых кинопроектов.

Адам Драйвер и Грета Гервиг вновь поработают с Ноа Баумбахом
фото: Getty Images

Артисты исполнят главные роли в адаптации романа Дона ДеЛилло «Белый шум» («The White Noise») для Netflix. Ранее они вместе сыграли в драме Баумбаха «Милая Фрэнсис».

В центре сюжета оказывается профессор Джек Глэдни, изучающий жизнь Адольфа Гитлера. Вместе с женой Бабеттой они растят детей от разных браков. Однажды на близлежашем химическом заводе случайно происходит выброс газа, который может быть опасен для жизни.

Роман ДеЛилло был опубликован в 1985 году, завоевав Национальную книжную премию США. Издание Time также включило «Белый шум» в список 100 лучших английских романов с 1923 по 2005 годы.

Ожидается, что съемки фильма начнутся в июле 2021-го.
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№ 1
Дарья Лучик (Москва)   15.01.2021 - 13:40
Красивая экранная пара, рада буду снова увидеть их вместе читать далее>>
Всего сообщений: 1
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