Адам Драйвер и Грета Гервиг вновь поработают с Ноа Баумбахом

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В топе оказались «Непосредственно Каха», «Нежность» и «Один дома».

Российские онлайн-кинотеатры отчитались за просмотры во время новогодних праздников

Худрук журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года.

Федор Лавров стал «Полицейским с Ютюба»

14 января

В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец»

Действие драмы будет происходить за тысячи лет до событий в фильмах «Хоббит» и «Властелин колец».