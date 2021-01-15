Российские онлайн-кинотеатры отчитались за просмотры во время новогодних праздников

Российские онлайн-кинотеатры рассказали, какие фильмы и сериалы смотрели их подписчики в новогоднюю ночь и на январских каникулах.
фото: К/ф "Непосредственно Каха"
Пользователи Okko в праздники посмотрели в среднем по 11 фильмов и сериалов — в два раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными кинолентами в новогоднюю ночь у россиян стали «
Комета Галлея
», «
Непосредственно Каха
» и «
Гринч — похититель Рождества
». Главными сериалами оказались «
257 причин, чтобы жить
», «
Друзья
» и «
Игра престолов
», а мультфильмами — две части «
Холодного сердца
» и «
Щенячий патруль
». За все новогодние каникулы в России также пользовались успехом комедия «
Глубже!
», сериалы «
Викинги
», «
Отыграть назад
» и мультфильм «
Тролли. Мировой тур
».
Комедия «Непосредственно Каха» полюбилась и подписчикам онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Она возглавила список самых просматриваемых фильмов новогодних каникул среди всех регионов страны. Второе место занял классический рождественский хит «
Один дома
», а третье — триллер «
Ледяной капкан
». Лидером среди многосерийных кинолент в праздничные дни стал криминальный триллер «
Стальная звезда
». В топ-3 также вошли детективный сериал «
Мост
» с
Ингеборгой Дапкунайте
и
Михаилом Пореченковым
и мелодрама «
Мастера секса
».
фото: Постер сериала "Нежность"
На IVI лидером каникул стала «
Нежность
»
Анны Меликян
с
Викторией Исаковой
в главной роли. Оригинальный сериал платформы вошел и в топ-10 самых популярных проектов новогодней ночи, вместе с фантастической комедией «
Самый новый год!
» и голливудскими хитами «Один дома», «
Гарри Поттер и философский камень
» и «
Однажды в сказке
». Среди документальных проектов лидировал цикл фильмов «
Мир после
» о жизни во время пандемии.
У подписчиков КиноПоиск HD большим успехом пользовался премьерный «
Мажор. Фильм
» с
Павлом Прилучным
. Кроме того, зрители традиционно отдавали предпочтение новогодней классике – лентам «Гарри Поттер» и «Один Дома». Также в топе смотрения оказались «
Еще по одной
», «Самый новый год!» и «
Неадекватные люди 2
», онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни 2021-го. В список самых популярных проектов вошли оригинальные сериалы сервиса «
Настя, соберись!
» с
Любовью Аксеновой
, «
Проект "Анна Николаевна"
», «
Последний министр
» и «
Беспринципные
».
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