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Российские онлайн-кинотеатры отчитались за просмотры во время новогодних праздников

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Новости кино >>
15 января 2021
Российские онлайн-кинотеатры рассказали, какие фильмы и сериалы смотрели их подписчики в новогоднюю ночь и на январских каникулах.

Российские онлайн-кинотеатры отчитались за просмотры во время новогодних праздников
фото: К/ф "Непосредственно Каха"

Пользователи Okko в праздники посмотрели в среднем по 11 фильмов и сериалов — в два раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными кинолентами в новогоднюю ночь у россиян стали «Комета Галлея», «Непосредственно Каха» и «Гринч — похититель Рождества». Главными сериалами оказались «257 причин, чтобы жить», «Друзья» и «Игра престолов», а мультфильмами — две части «Холодного сердца» и «Щенячий патруль». За все новогодние каникулы в России также пользовались успехом комедия «Глубже!», сериалы «Викинги», «Отыграть назад» и мультфильм «Тролли. Мировой тур».

Комедия «Непосредственно Каха» полюбилась и подписчикам онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Она возглавила список самых просматриваемых фильмов новогодних каникул среди всех регионов страны. Второе место занял классический рождественский хит «Один дома», а третье — триллер «Ледяной капкан». Лидером среди многосерийных кинолент в праздничные дни стал криминальный триллер «Стальная звезда». В топ-3 также вошли детективный сериал «Мост» с Ингеборгой Дапкунайте и Михаилом Пореченковым и мелодрама «Мастера секса».

Российские онлайн-кинотеатры отчитались за просмотры во время новогодних праздников
фото: Постер сериала "Нежность"

На IVI лидером каникул стала «Нежность» Анны Меликян с Викторией Исаковой в главной роли. Оригинальный сериал платформы вошел и в топ-10 самых популярных проектов новогодней ночи, вместе с фантастической комедией «Самый новый год!» и голливудскими хитами «Один дома», «Гарри Поттер и философский камень» и «Однажды в сказке». Среди документальных проектов лидировал цикл фильмов «Мир после» о жизни во время пандемии.

У подписчиков КиноПоиск HD большим успехом пользовался премьерный «Мажор. Фильм» с Павлом Прилучным. Кроме того, зрители традиционно отдавали предпочтение новогодней классике – лентам «Гарри Поттер» и «Один Дома». Также в топе смотрения оказались «Еще по одной», «Самый новый год!» и «Неадекватные люди 2», онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни 2021-го. В список самых популярных проектов вошли оригинальные сериалы сервиса «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой, «Проект "Анна Николаевна"», «Последний министр» и «Беспринципные».
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персоны
Любовь АксёноваИнгеборга ДапкунайтеВиктория ИсаковаАнна МеликянМихаил ПореченковПавел Прилучный
фильмы
257 причин, чтобы житьБеспринципныеВикингиГарри Поттер и философский каменьГлубже!Гринч - похититель РождестваДрузьяЕщё по однойИгра престоловКомета ГаллеяЛедяной капканМажор. ФильмМастера сексаМостНастя, соберись!Неадекватные люди-2НежностьНепосредственно КахаОдин домаОднажды в СказкеОтыграть назадПоследний министрПоследний министр. НовогоднийПроект «Анна Николаевна»Самый новый год!Стальная звездаТролли: Мировой турХолодное сердцеХолодное сердце-2Щенячий патруль и Вспыш и чудо-машинки

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