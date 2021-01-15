Российские онлайн-кинотеатры отчитались за просмотры во время новогодних праздников

анонс

Артисты исполнят главные роли в адаптации романа Дона ДеЛилло «Белый шум» для Netflix.

Адам Драйвер и Грета Гервиг вновь поработают с Ноа Баумбахом

Худрук журнала «Ералаш» скончался в возрасте 71 года.

Федор Лавров стал «Полицейским с Ютюба»

14 января

В сети появился синопсис сериала по «Властелину колец»

Действие драмы будет происходить за тысячи лет до событий в фильмах «Хоббит» и «Властелин колец».