Пон Джун Хо станет председателем жюри Венецианского кинофестиваля

Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо возглавит международное жюри основного конкурса 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.
фото: labiennale.org
В прошлом году в Венеции режиссер получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Паразиты». Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера назвал его одним из самых аутентичных и оригинальных мастеров современного кинематографа.
«Как председатель жюри и, что более важно, как вечный киноман, я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, которые будут отобраны для участия в фестивале. Я полон искренней надежды и волнения», — отметил Пон Джун Хо.
В 2020 году Венецианский кинофестиваль стал первым крупным киносмотром, который прошел очно в условиях пандемии.
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