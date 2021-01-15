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Клим Жуков о «Гарри Поттере» и «Властелине колец»
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Пон Джун Хо станет председателем жюри Венецианского кинофестиваля

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15 января 2021
Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо возглавит международное жюри основного конкурса 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Пон Джун Хо станет председателем жюри Венецианского кинофестиваля
фото: labiennale.org

В прошлом году в Венеции режиссер получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Паразиты». Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера назвал его одним из самых аутентичных и оригинальных мастеров современного кинематографа.

«Как председатель жюри и, что более важно, как вечный киноман, я готов восхищаться и аплодировать всем великим фильмам, которые будут отобраны для участия в фестивале. Я полон искренней надежды и волнения», — отметил Пон Джун Хо.

В 2020 году Венецианский кинофестиваль стал первым крупным киносмотром, который прошел очно в условиях пандемии.
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Клим Жуков о «Гарри Поттере» и «Властелине колец»

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