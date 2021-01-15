Алексей Серебряков отправился на Атлай

По сюжету отец насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге. Там родитель хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей.
«Первоначальная идея сделать этот фильм принадлежит одному из наших продюсеров Павлу Буре. Благодаря его историям с Дальнего Востока я придумал сюжет про то, как отец спасает своего сына наркомана в тайге в окружении волков, зараженных бешенством. Для меня крайне важно, что одна из самых масштабных социальных проблем России наконец будет обсуждаться в большом жанровом кино. Я очень рад, что проект режиссирует Дмитрий Дьяченко, потому что для него это вызов — сделать драматическую историю после множества комедий», — рассказал автор сценария и продюсер Алексей Казаков.
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