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Клим Жуков о «Гарри Поттере» и «Властелине колец»
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Алексей Серебряков отправился на Атлай

15 января
2021 год
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Новости кино >>
15 января 2021
На Алтае стартовали съемки драмы «Бешенство» с Алексеем Серебряковым в главной роли. Режиссерское кресло занял постановщик фэнтези «Последний богатырь» и комедии «О чем говорят мужчины» Дмитрий Дьяченко, сообщает пресс-служба проекта.

Алексей Серебряков отправился на Атлай
фото: Ксения Угольникова

По сюжету отец насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге. Там родитель хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости. В это же время в районе начинается эпидемия бешенства у диких зверей.

Помимо Серебрякова главные роли исполнят Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Георгий Дронов. Производством ленты занимаются кинокомпании Hype Film и «Резервная копия». В числе продюсеров — Алексей Казаков, Илья Стюарт, Павел Буря и Мурад Османн. Съемки также пройдут в Москве.

Алексей Серебряков отправился на Атлай
фото: Ксения Угольникова

«Первоначальная идея сделать этот фильм принадлежит одному из наших продюсеров Павлу Буре. Благодаря его историям с Дальнего Востока я придумал сюжет про то, как отец спасает своего сына наркомана в тайге в окружении волков, зараженных бешенством. Для меня крайне важно, что одна из самых масштабных социальных проблем России наконец будет обсуждаться в большом жанровом кино. Я очень рад, что проект режиссирует Дмитрий Дьяченко, потому что для него это вызов — сделать драматическую историю после множества комедий», — рассказал автор сценария и продюсер Алексей Казаков.
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Павел БуряВсеволод ВолодинГеоргий ДроновДмитрий ДьяченкоАлексей Казаков (II)Мурад ОсманнАлексей СеребряковИлья СтюартЕвгений Ткачук
фильмы
О чём говорят мужчиныПоследний богатырь

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Алексей Серебряков отправился на Атлай фотографии
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Клим Жуков о «Гарри Поттере» и «Властелине колец»

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