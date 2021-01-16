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Сиквел screenlife-триллера «Поиск» запущен в разработку

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16 января 2021
Screenlife-триллер «Поиск», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, получит сиквел. Режиссерское кресло займут Уилл Меррик и Ник Джонсон, которые участвовали в создании первой части, а ее постановщик Аниш Чаганти напишет сценарий, сообщает Deadline.

Сиквел screenlife-триллера «Поиск» запущен в разработку
фото: К/ф "Поиск"

Сюжет пока держится в секрете. Ожидается, что в фильме появятся новые персонажи, и сам screenlife-формат, когда действие разворачивается на экранах девайсов, будет усовершенствован. В оригинальной картине Джон Чо сыграл отца, который взламывает компьютер своей пропавшей дочери в попытках найти ее.

«Пока что «Поиск» является самым успешным screenlife-фильмом, и его сиквел должен взять еще одну высоту. Формат, который несколько лет назад был экспериментальным, сейчас получил импульс для развития, поскольку к нему обращаются всё больше профессионалов киноиндустрии», — отметил Бекмамбетов.

Съемки сиквела стартуют этой весной.
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