Сиквел screenlife-триллера «Поиск» запущен в разработку

Screenlife-триллер «Поиск», спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым, получит сиквел. Режиссерское кресло займут Уилл Меррик и Ник Джонсон, которые участвовали в создании первой части, а ее постановщик Аниш Чаганти напишет сценарий, сообщает Deadline.
фото: К/ф "Поиск"
Сюжет пока держится в секрете. Ожидается, что в фильме появятся новые персонажи, и сам screenlife-формат, когда действие разворачивается на экранах девайсов, будет усовершенствован. В оригинальной картине Джон Чо сыграл отца, который взламывает компьютер своей пропавшей дочери в попытках найти ее.
«Пока что «Поиск» является самым успешным screenlife-фильмом, и его сиквел должен взять еще одну высоту. Формат, который несколько лет назад был экспериментальным, сейчас получил импульс для развития, поскольку к нему обращаются всё больше профессионалов киноиндустрии», — отметил Бекмамбетов.
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