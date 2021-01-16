Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO «Одни из нас» по одноименной компьютерной игре

Российский режиссер, обладатель наград Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us) по одноименной компьютерной игре, шоураннером которого выступает создатель сериала «Чернобыль» Крейг Мазин, сообщает пресс-служба продюсера Александра Роднянского, с которым сотрудничает Балагов.
фото: Пресс-служба компании "Нон-стоп продакшн"/фото Геннадия Авраменко
«Я счастлив, что Крейг Мейзин и HBO выбрали меня на эту роль, это большая честь и огромная ответственность, как перед зрителями, так и перед миллионами, таких же, как и я, фанатов игры. Путь к этому решению был непростым, и я очень благодарен моему партнеру и продюсеру Александру Роднянскому за его помощь, советы и поддержку. Я очень надеюсь, что опыт работы над большим международным сериалом будет для меня максимально полезным и поможет в работе над нашими будущими фильмами. Следующим будет современный фильм о жизни таких же, как и я, молодых людей в моей родной Кабардино-Балкарии», – говорит Балагов.
«Одни из нас» - приключенческая экшн-драма, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.
«Я очень рад за Кантемира - это огромный шаг в его карьере. Режиссер пилота - это не просто приглашенный профессионал, его творческие решения и выбранный им визуальный стиль определяют то, каким будет весь сериал. И то, что в событийном сериале HBO это будет делать 29-летний юноша из Нальчика, мне кажется событием невероятной важности не только для самого Кантемира, но и для всего русского кинематографа. Я счастлив, что смог оказаться полезным Кантемиру, ведь для меня всегда было и остается самым важным не только работать с одаренными авторами, но и помогать им в поиске и развитии проектов, ориентированных на мировую аудиторию. Их успех поможет нашим последующим совместным проектам становиться частью мультиязычного культурного контекста современного мира. Наш следующий с Кантемиром фильм, над сценарием которого мы работаем вместе уже больше года, будет на русском языке, он расскажет о молодых людях из Кабардино-Балкарии», – отмечает Александр Роднянский.
Кантемир Балагов – выпускник творческой мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый полнометражный фильм «Теснота» был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2017 года и получил приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ). Через два года в этой же секции состоялась премьера его второй полнометражной ленты «Дылда», продюсерами которой выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Картина получила уже не только приз FIPRESCI, но и награду за лучшую режиссерскую работу.
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