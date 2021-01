Кантемир Балагов снимет пилот сериала HBO «Одни из нас» по одноименной компьютерной игре

фото: Пресс-служба компании "Нон-стоп продакшн"/фото Геннадия Авраменко

Российский режиссер, обладатель наград Каннского кинофестиваля Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO «Одни из нас» (The Last of Us) по одноименной компьютерной игре, шоураннером которого выступает создатель сериала « Чернобыль Крейг Мазин , сообщает пресс-служба продюсера Александра Роднянского , с которым сотрудничает Балагов.», – говорит Балагов.«Одни из нас» - приключенческая экшн-драма, действие которой происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных штатов, спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим вирусом. По сюжету главным героям - девочке-подростку Элли и опытному контрабандисту Джоэлу, который получил заказ сопроводить ее, предстоит пересечь разрушенную Америку, чтобы добраться до безопасной зоны и спасти свои жизни. На этом непростом пути они неоднократно сталкиваются с массой препятствий, опасностей и противников.», – отмечает Александр Роднянский.Кантемир Балагов – выпускник творческой мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый полнометражный фильм « Теснота » был показан в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля 2017 года и получил приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI (ФИПРЕССИ). Через два года в этой же секции состоялась премьера его второй полнометражной ленты « Дылда », продюсерами которой выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов . Картина получила уже не только приз FIPRESCI, но и награду за лучшую режиссерскую работу.